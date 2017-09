Imparare a fare Forex: i consigli per i principianti

Fare Forex online? È apparentemente molto semplice ma, in realtà, è un’attività estremamente complessa, che meriterebbe un’attenzione consapevole e continua da parte di tutti gli investitori che scelgono di avvicinarsi a questo settore. Il trading Forex è infatti un’attività rischiosa, imprevedibile, aleatoria, dai risultati quasi sempre incerti. Un’attività che – pur ricchissima di potenziali soddisfazioni – può dunque traghettare il trader sprovveduto verso lidi particolarmente spiacevoli, conducendolo a perdite anche definitive, e una altrettanto definitiva disaffezione nei confronti degli investimenti finanziari online.

Ma allora come fare Forex? Quali sono i suggerimenti che i principianti dovrebbero tenere sempre bene a mente?

Gestire il proprio patrimonio

Il primo consiglio sul come fare Forex è quello di mettere a freno i vostri spiriti di avventura. Cercate cioè di avvicinarvi consapevolmente al money management, avendo ben chiaro a quanto ammonta il vostro patrimonio, quale sarà il capitale che vorrete investire nel trading online, con quali finalità di rendimento, e così via.

Cercate, in altri termini, di pianificare i vostri impegni finanziari online, inquadrandoli all’interno di una più ampia osservazione strategica. Un buon punto di partenza? Investire solamente la quota di patrimonio della quale potete fare a meno, e la cui eventuale perdita non genererebbe forti squilibri nelle vostre finanze personali.

Curare la propria formazione

Strettamente collegato al punto di cui sopra è la cura costante e continua della propria formazione. Ricordate sempre che fare soldi online non è affatto facile, e che l’unico metodo che potrete utilizzare per poter aumentare la possibilità di arrivare ai vostri obiettivi di profitto, minimizzando il pericolo di naufragare nei rischi del trading online, è quello di condurre uno studio appassionato, qualificato e frequente.

Fortunatamente, gli strumenti a vostra disposizione per poter arrivare a tale meta sono numerosi, e molti di questi sono facilmente accessibili online, in maniera gratuita. Pensate, ad esempio, alla possibilità di consultare i tanti validi siti di finanza, dove potrete altresì trovare qualche buon corso forex online da seguire. Non sottovalutate, naturalmente, anche la possibilità di poter acquistare alcuni tra i principali libri di finanza, e non dimenticatevi di approfondire anche tutti quei temi che vengono spesso sottovalutati dai trader meno accorti, ma che in realtà costituiscono una base fondamentale della strategia di ogni investitore, come la psicologia nel trading o il già ricordato money management.

Seguite gli esperti

Infine, non dimenticatevi di seguire gli esperti, le loro attività, i loro consigli. Siate umili e modesti, senza dimenticare che in questo settore ci sarà sempre qualcuno più esperto di voi, dal quale attingere conoscenze e capacità.

Potete pertanto cercare online la possibilità di frequentare dei seminari e ulteriormente, delle iniziative di coaching che alcuni dei più grandi esperti italiani di trading online, organizzano frequentemente in tutto il Paese.

Ricordate infine di testare le vostre capacità e i vostri modelli di trading utilizzando uno dei conti demo che i principali broker vi metteranno a disposizione: uno strumento pratico e molto valido per potersi allenare in condizioni di completa sicurezza e serenità!