Immobiliare: prezzi in recupero nel terzo trimestre ma la ripresa ancora non si vede

“Quando finirà la discesa”? Se siete tra quelli che aspettano con ansia la risalita dei prezzi delle case, non è ancora arrivato il vostro momento . Se, infatti, il mercato immobiliare è tornato a sorridere dal punto di vista delle compravendite, continua, infatti, il trend negativo dei prezzi, ancora sotto il segno meno. Una tendenza che, se da un lato può far sorridere favorendo gli acquisti, dall’altro è un campanello d’allarme rispetto alle condizioni economiche che continuano a destare preoccupazione, soprattutto in ottica futura. Ma un piccolissimo segnale positivo arriva dall’Istat.

SEGNO PIU' NEL TERZO TRIMESTRE, MA CALO SU BASE ANNUA – In particolare, secondo gli ultimi dati contenuti nelle stime preliminari dell'Istat nel terzo trimestre 2016 l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, fa registrare un flebilissimo ma incoraggiante segno più e aumenta dello 0,1% rispetto al trimestre precedente.

Su base annua, invece, c’è ancora da lavorare parecchio: diminuisce dello 0,9% nei confronti dello stesso periodo del 2015 (era -0,8% nel trimestre precedente).