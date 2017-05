Immobiliare: è Roma la città più cara dove comprare casa

(Teleborsa)Riuscire ad acquistare una casa, si sa, è da sempre, ben salda, in cima alla lista dei desideri degli italiani. E se non è la prima voce da spuntare sull’elenco, davvero poco ci manca. Garantirsi il classico “tetto sulla testa”, insomma, resta una priorità, forse addirittura la più importante, dei connazionali che, però, complice la crisi, negli ultimi anni è diventata sempre più una vera e propria impresa.

Che tipo di casa o appartamento è possibile acquistare potendo contare su un budget 200.000 euro? A questa domanda ha provato a rispondere Tecnocasa, in un’indagine che ha preso in esame i dieci principali capoluoghi di provincia italiani, escludendo i quartieri più costosi per i quali ovviamente occorre aumentare la forbice del budget.

Volete sapere qual è la città più cara d’Italia? Allora non vi resta che fare un salto dalle parti della Capitale dove con 200mila euro a disposizione potrete assicurarvi una casa di circa 66 metri quadrati.

Dove: al centro di Roma? Scordatevelo.

Casa mia, pur piccina che tu sia, resti sempre casa mia – Ovviamente a fare da ago della bilancia c’è anche il fattore “quartiere”. Se dalla periferia, infatti, state pensando di trasferirvi al centro dovrete accontentarvi di una casina piccina piccina, di circa 37 metri. Piccola, ma almeno di proprietà. Un po’ poco come consolazione?

La seconda città più cara è Milano dove si passa dai 74 metri quadri di un quartiere medio ai 34 del centro storico.

A questo punto la domanda sorge spontanea: le città, e quindi, le case più care stanno tutte dalle parti del Centro-Nord? Ovviamente no, perché se, ad esempio, volete ammirare le bellezze della Mole Antonelliana trasferendovi a Torino con 200.000 euro potrete assicurarsi una bella casa di circa 146 metri quadri.

Ma è Palermo che si porta a casa lo scettro di città dove comprare casa è più economico: 200 mila euro per 171 metri quadrati. Magari pure vista mare.