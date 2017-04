Immigrati: 2,3 milioni di contribuenti e un tesoretto da 7,2 miliardi per le casse dello Stato

(Teleborsa)L’ immigrazione è, senza ombra di dubbio, uno degli argomenti più discussi negli ultimi tempi. Un tema caldo di strettissima attualità che tiene banco e divide la politica e anche i cittadini.

Intanto, mentre si continua a discutere, dividendosi come da copione tra “pro e contro”, si ingrossa l’esercito di immigrati che versa le tasse nel nostro Paese che fanno sorridere le nostre casse: sono, per la precisione 2,3 milioni, pari al 7,5% del totale, e pagano 7,2 miliardi di euro di Irpef, con un aumento del 6,4% in un anno. Comunque, la pensiate, decisamente un bel tesoretto pronto a rimpinguare le casse dello Stato che, da qualche anno a questa parte, non se la passano troppo bene.

A fotografare l’impatto fiscale dell’immigrazione in Italia è l’ultimo studio della Fondazione Leone Moressa.

Numeri alla mano, infatti, nel nostro paese, nell’ultimo anno, i contribuenti nati all’estero che hanno versato l’imposta netta sono 2,3 milioni, pari al 7,5% del totale. L’Irpef complessivamente versata raggiunge i 7,2 miliardi di euro, pari al 4,6% del totale, con un aumento del 6,4% rispetto all’anno precedente.

Ma c’è un altro dato interessante: dal 2010 al 2016 l’Irpef dei migranti è aumentata del 13,4%, mentre il gettito degli italiani è diminuito (-1,6%).

Andando ad analizzare la situazione da un punto di vista geografico, la spinta più forte arriva dal Nord con la Lombardia che si porta a casa lo scettro di regione con il maggior numero di contribuenti nati all’estero (503mila), subito dopo c’è il Veneto (262mila). Medaglia d’argento all’ Emilia Romagna (259mila).

I nati in Romania rappresentano il 18,1% dei contribuenti nati all’estero. Seguono Albania (7,3%) e Marocco (5,2%). Nell’ultimo anno gli aumenti più intensi nel volume Irpef si registrano tra filippini (+21,4%), moldavi (+15,9%) e indiani (+14,9%).