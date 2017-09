Fisco, per una volta siamo primi in Europa ma non è una buona notizia: maglia nera per evasione Iva

(Teleborsa) State pur sicuri che quando si tratta di un primato, ovviamente negativo, siamo sempre in prima fila. L’Italia, infatti, finalmente è prima in Europa. Per cosa? Per quanto riguarda il livello dell’evasione dell’Iva (“Vat Gap”), con un ammanco rispetto al gettito atteso (“Vat Total Tax Liability – Vttl”) pari a 35 miliardi e 93 milioni di euro nel 2015. Il gettito sarebbe dovuto essere di 136 miliardi e 127 milioni di euro. Seguono la Germania (con 22 miliardi e 366 milioni) e il Regno Unito (con 22 miliardi e 210 milioni), che però hanno un gettito molto maggiore.

PERDITE IN EUROPA – Se in casa nostra c’è da mettersi le mani nei capelli, che succede in Europa? Se Sparta piange, Atene non ride. I dati sono stati diffusi oggi a Bruxelles con un rapporto della Commissione europea. Il livello totale di perdite nel gettito Iva nell’Ue, secondo le stime della Commissione, nel 2015 è stato pari quasi a 152 miliardi di euro: le entrate avrebbero dovuto essere di 1.186 miliardi e 869 milioni, e sono state invece di 1.035 miliardi e 339 milioni di euro (in percentuale, il 12,77%). In termini percentuali, il paese con il “Vat Gap” maggiore è la Romania (37,18%), seguito dalla Slovacchia (29,39%), dalla Grecia (28,27%), e dalla Lituania (26,42%). L’Italia qui è quinta (25,78%), ma comunque in testa ai grandi paesi membri. A titolo comparativo, la Germania ha una “Vat Gap” percentuale del 9,56%, il Regno Unito del 10,88%, la Francia dell’11,71%, la Spagna di appena il 3,52%.

SERVE RIFORMA -“Gli Stati membri non dovrebbero accettare questi livelli sconcertanti di perdite di gettito Iva. La Commissione sostiene gli sforzi volti a migliorarne la riscossione in tutta l’Ue, ma le regole attuali, che risalgono al 1993, sono ormai obsolete”, ha affermato il commissario agli Affari economici e finanziari Pierre Moscovici commentando il rapporto. “Presto proporremo una revisione delle norme che disciplinano l’Iva sulle vendite transfrontaliere. La nostra riforma contribuirà a ridurre dell’80% le frodi” in questo settore, ciò che “riporterà nelle casse degli Stati membri risorse di cui hanno tanto bisogno”, ha concluso.