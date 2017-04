Fisco, addio agli studi di settore. Entro dicembre arriva la pagella

(Teleborsa) Importanti novità in arrivo nel rapporto tra fisco e contribuenti. Come anticipato nei mesi scorsi, gli studi di settore sono pronti ad andarsene definitivamente in soffitta, al loro posto arrivano gli: saranno approvati entro dicembre 2017 i primi 70 indici sintetici di affidabilità, mentre bisognerà attendere il 2018 per i restanti 80. Lo ha confermato il presidente dell’Agenzia delle Entrate,nel corso di un’audizione alla Camera sul contrasto all’evasione fiscale.