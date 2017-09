Fazio svela il cachet: “Guadagno tanto ma con me la Rai risparmia”

Da settimane non si fa che parlare di lui. E del suo stipendio.

Alla vigilia della ripartenza di “Che tempo che fa” in prima serata su Rai1, Fabio Fazio ha svelato in una intervista al Corriere il suo cachet, minacciando querele a chi lo ha criticato per lo stipendio. “Il mio borsino saliva e scendeva: prima 11 milioni, poi 19, 52, 70, fino a un picco di 83” ha commentato il conduttore.

La cifra vera dei costi del programma è quella ufficializzata dal direttore generale della Rai Mario Orfeo: “Il programma costa tutto compreso 450 mila euro a puntata. La metà di qualunque varietà, molto meno di qualsiasi fiction”.

Fabio Fazio quanto guadagna? “Due milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni. Il totale fa 8 milioni 960.000″ ha commentato il conduttore, riconoscendo di ricevere uno stipendio molto alto.

“È una cifra molto importante – ammette Fazio – Io ho naturalmente applicato lo sconto che mi ha chiesto la Rai. Ma farò 32 puntate in più per un totale di 64: oltre alle tre ore della domenica sera, andrò in onda anche il lunedì alle 23 e 30. E il programma è pressoché interamente ripagato dalla pubblicità. Come ha detto anche il direttore generale, l’azienda risparmia“.

