Energia, che stangata per le piccole imprese!Pagano il 29% in più rispetto alla media europea

(Teleborsa) Che siano tempi duri per le imprese è, purtroppo, cosa nota da anni con la crisi che fa la parte del leone. Che a pagare il prezzo più alto siano le piccole imprese è cosa ancora più evidente. Una brusca frenata che ha interessato il settore negli ultimi anni gravato dal peso di tanti oneri e pochi onori.

Un esempio? L’energia elettrica che continua a costare molto cara agli artigiani e alle piccole imprese italiane: in media, pagano l’elettricità il 29% in più (pari ad un maggior costo annuo di 2.572 euro per azienda) rispetto alla media dei loro colleghi dell’Unione europea. Un divario destinato a peggiorare visto che, nel terzo trimestre 2017, la bolletta dei piccoli imprenditori è in aumento di 383 euro rispetto al trimestre precedente e porta a 11.478 euro il costo medio annuo dell’energia per una piccola impresa. Si tratta di un pesante fardello che compromette la competitività delle nostre aziende e ostacola gli sforzi per agganciare la ripresa”. che continua a costare molto cara agli artigiani e alle piccole imprese italiane: in media, pagano l’elettricità il(pari ad unper azienda) rispetto alla media dei loro colleghi dell’Unione europea.Un divario destinato a peggiorare visto che, nel terzo trimestre 2017, larispetto al trimestre precedente e porta ail. Si tratta di un pesante fardello che compromette la competitività delle nostre aziende e ostacola gli sforzi per agganciare la ripresa”.

A lanciare l’allarme è il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti che, sulla base di un’analisi della Confederazione, sottolinea squilibri e distorsioni che, nel mercato energetico, penalizzano proprio i piccoli imprenditori.

PRIMATO NEGATIVO – A gonfiare il prezzo dell’energia per le piccole imprese sono soprattutto gli oneri fiscali e parafiscali che pesano per il 39,7% sull’importo finale in bolletta. Nei settori delle piccole imprese il prelievo fiscale sull’energia ammonta a 7.679 euro per azienda ed è pari a 1.125 euro per addetto. Anche in questo caso superiamo di gran lunga la media europea di 422 euro per addetto di Francia, Germania e Spagna.

Più in generale, in Italia le tasse sui consumi di energia sono le più alte d’Europa: imprese e famiglie pagano infatti 15 miliardi di euro in più rispetto ai cittadini dell’Eurozona.

Più tasse, quindi, ma anche mal distribuite tra i diversi consumatori: sulle piccole imprese in bassa tensione che determinano il 27% dei consumi energetici pesa il 45% degli oneri generali di sistema, mentre per le grandi aziende energivore con il 14% dei consumi la quota degli oneri generali di sistema scende all’8%.

MENO CONSUMI, PIU’ PAGHI – “In pratica – commenta Merletti – ai piccoli imprenditori si applica l’assurdo meccanismo: meno consumi, più paghi. Uno squilibrio incomprensibile che costringe i piccoli imprenditori a caricarsi i costi degli altri utenti. Per alleggerire le bollette elettriche dei piccoli imprenditori bisogna mettere mano a queste assurde disparità di trattamento. Non possiamo più tollerare un sistema tanto iniquo. Il meccanismo degli oneri generali di sistema va completamente ripensato e deve essere ripartito in modo più equo il peso degli oneri tra le diverse dimensioni d’azienda”.