DDL Concorrenza, tutte le novità per l’RC auto

(Teleborsa) Il DDL Concorrenza si sta prefigurando come una vera e propria rivoluzione nei diversi settori economici coinvolti. Del resto non poteva essere altrimenti, per un provvedimento a lungo atteso e con alle spalle un iter parlamentare di quasi tre anni.

Uno dei comparti più influenzati dalle novità è quello delle polizze RC Auto, salito agli onori della cronaca soprattutto per l’introduzione degli sconti per chi installa la “black box“, ovvero l’equivalente per le vetture della scatola nera presente in altri mezzi. Si tratta di un dispositivo elettronico mobile dotato di rilevatore GPS incorporato, capace di registrare una gran mole di dati sulla condotta e lo stile di guida dell’assicurato, inclusi eventuali incidenti.

I vantaggi di avere a bordo un simile strumento sono evidenti: indagini semplificate, frodi diminuite e prezzi delle polizze più bassi. Quest’ultimo sarà particolarmente gradito agli italiani, che scontano un gap nei premi dell’RC con il resto d’Europa di ben 100 euro.

Inoltre, sarà possibile ottenere ulteriori risparmi qualora si accetti di sottoporre il veicolo a ispezione, su proposta dell’impresa di assicurazione (che si incaricherà anche delle spese), e qualora si installino meccanismi elettronici che impediscano l’avvio del motore nel caso il guidatore presenti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge (il cosiddetto alcolock).

Ma il capitolo sconti non finisce qui: verranno premiati gli automobilisti virtuosi, ovvero quelli che non hanno provocato incidenti negli ultimi 4 anni, che risiedono nelle provincie con i più alti tassi di sinistri. Sia questi ultimi che quelli già citati verranno definiti dall’IVASS, che giudica positivamente l’intervento legislativo nell’ottica di ridurre il doppio divario che affligge l’Rc Auto (Italia-Europa, appunto, e Nord-Sud).

Una legge sulla concorrenza che si rispetti deve contenere delle norme a favore della trasparenza; così è anche per la nuova legge, che stabilisce l’obbligo per gli intermediari di informare il consumatore “sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base” prima che questo sottoscriva un contratto. Spetterà al legislatore emanare lo schema di regolamento attuativo di questa offerta.

Un’importante misura riguarda la definizione di una tabella unica delle menomazioni psico-fisiche, che servirà da benchmark per tutto il territorio nazionale, al fine di garantire alle vittime dei sinistri il pieno risarcimento del danno non patrimoniale. E, ancora sugli incidenti, sarà obbligatorio identificare i testimoni sul luogo fin dalla denuncia del sinistro, al fine di ridurre le truffe.

Sul lato della prevenzione di effrazioni, sarà possibile l’accertamento senza la presenza di agenti della mancanza di copertura assicurativa dei veicoli in circolazione. Come? mediante dispositivi “approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”, ovvero tramite le apparecchiature per il controllo della circolazione (come quelle installate nelle ZTL). Verrà pertanto applicata la sanzione prevista dall’articolo 193 del Codice della strada, pari a 849 euro di multa con tanto di confisca del veicolo.

Infine anche per le polizze rischi accessori (incendio e furto), se stipulate con l’RC auto, si applica il principio della durata annuale del contratto e del divieto di rinnovo tacito, con quest’ultimo che invece permane per le altre polizze danni.