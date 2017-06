Dalla Spagna (economica) alla Norvegia (costosa): i prezzi delle bevande in giro per il mondo

Quanto costa gustare una birra a Berlino oppure una vodka in Russia? Ma soprattutto: dove conviene di più bere? A chiederselo il portale Cuponation, che ha realizzato un’interessante ricerca per scoprire quanto costano le bevande in giro per il mondo. Un viaggio fra Europa, Stati Uniti e Oriente, alla scoperta dei prezzi delle bibite più amate.

Si parte dalla birra. Se volete gustarvi una bionda la destinazione ideale è la Spagna, dove si può assaporare una birra fresca pagando solo 0,61 centesimi. Prezzi ottimi anche in Francia e in Cina, mentre in Italia ci vogliono ben 1,47 euro per acquistare la bevanda. Mano al portafoglio anche in Norvegia, dove una lattina da 330ml viene 3,18 euro.

Se amate il buon vino ad un prezzo economico l’Indonesia non è il luogo adatto a voi, visto che una bottiglia costa in media 20 euro. In Spagna invece potrete assaporare il nettare degli dei a soli 4,50 euro, mentre in Francia, Germania, Italia e Polonia il costo si aggira intorno ai 5 euro. Anche in questo caso la Norvegia si conferma come uno dei paesi più costosi in fatto di alcolici, visto che per comprare una bottiglia di vino bisogna spendere quasi 15 euro. Non va meglio negli Stati Uniti, dove i prezzi arrivano a 11 euro.

Interessanti anche i dati che riguardano la vodka. Se in Norvegia costa ben 31 euro, in Cina una bottiglia viene in media 5 euro, mentre in Russia, nonostante sia la bevanda nazionale, il costo rimane alto, pari a 13,89 euro.

Andate pazzi per le bevande gassate? Allora non andate in Norvegia, dove i prezzi record riguardano anche la Coca Cola, che al supermercato viene circa 1,76. Meglio comprarla, come svela Cuponation, in Cina, a 0,29 centesimi o in Italia, dove viene in media 0,33 centesimi. Negli Stati Uniti invece una bella lattina di Coca Cola costa 0,81 centesimi.

Voglia di Redbull o di qualche altra bevanda energetica? Se volate in Spagna la pagate solo 1 euro, mentre in Irlanda viene addirittura quasi due euro. Male anche l’Italia, dove per comprare queste bibite si spende circa 1,50 euro.