Costi aggiuntivi carte di credito: indaga l’Antitrust

Nonostante le normative europee e le minacce di sanzioni dell’Antitrust, continuano le denunce dei consumatori per i costi aggiuntivi delle carte di credito. In pratica, non cessa la pratica di negozi e siti Internet di scaricare sul cliente importi superiori alle commissioni interbancarie che pagano per accettare pagamenti in moneta elettronica.

Per queste commissioni, come riporta Adnkronos, la normativa europea impone ormai un tetto unico: 0,3% del valore dell’operazione per le transazioni con carta di credito e 0,2% per i pagamenti per le carte di debito (bancomat) e prepagate. La normativa si applica ai circuiti Visa, Mastercard e PagoBancomat, mentre sono esclusi American Express e Diners, che continuano ad applicare le proprie commissioni.

Nonostante le norme, la pratica commerciale scorretta continua a essere denunciata e sanzionata. Nel mirino, in particolar modo, compagnie aeree e agenzie di viaggio. L’Antitrust, in particolare, il 14 ottobre 2016, ha sanzionato le compagnie aeree low cost Norwegian Air e Blue Air rispettivamente con 250.000 e 300.000 euro per non avere rispettato la norma. Ma violano le norme anche molti siti di commercio elettronico, e talvolta anche i negozi fisici (specie durante il periodo dei saldi).

L’addebito di spese per l’utilizzo di carta di credito e bancomat rappresenta un ostacolo all’utilizzo di questi metodi di pagamento e, pertanto, è vietato, come stabilisce l’articolo 62 del Codice del Consumo. Il divieto “è assoluto, cioè non vi sono deroghe o eccezioni”, come ricorda l’Autorità nel provvedimento contro l’Aci , del 16 dicembre 2016, per le commissioni scaricate sugli automobilisti che pagavano il bollo con la carta di credito o il Bancomat. La sanzione, pari a 3 mln, è stata sospesa dal Tar del Lazio il 27 gennaio scorso e ora si attende la decisione del Consiglio di Stato.

