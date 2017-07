Consumi ancora in ripresa nel 2016, ma permangono forti differenze

Ancora in moderato rialzo, per il terzo anno consecutivo, la spesa per consumi delle famiglie italiane, che arriva a 2.524,38 euro (+1% rispetto al 2015, +2,2% nei confronti del 2013), pur rimanendo inferiore rispetto ai 2.639,89 euro del 2011 (periodo che ha preceduto 2 anni di cali). Questo è quanto emerge dall’ultimo report Istat sui consumi, che conferma un quadro analogo anche per la spesa in termini reali: la variazione dei prezzi al consumo è infatti risultata prossima allo zero sia nel 2016 (-0,1%), sia nel 2015 (+0,1%) e nel 2014 (+0,2%). Al netto di costi d’affitto la spesa media familiare è pari a 1.935,09 euro, in aumento dell’1,3% rispetto al 2015.

Il rapporto rileva una diminuzione del divario regionale, ma allo stesso tempo un aumento di quello metropolitano, a causa di una più marcata crescita della spesa nei grandi centri. Infatti mentre il gap tra Nord-Ovest e i valori più bassi delle Isole passa da quasi 945 a circa 897euro nel 2016, il divario tra le città metropolitane e i comuni periferici delle aree metropolitane e quelli sopra i 50mila abitanti si amplia (circa 376 euro in media al mese da poco meno di 100 euro del 2015), così come quello tra città metropolitane e altri comuni fino a 50mila abitanti (poco più di 491 euro da meno di 200 del 2015).

Tra le famiglie di occupati dipendenti, la spesa media mensile è pari a 2.231,18 euro se la persona di riferimento è operaio e assimilato, mentre sale a 3.164,45 euro se è dirigente, quadro o impiegato. Invece tra gli occupati indipendenti la spesa media è di 3.586,18 per imprenditori e liberi professionisti, e di 2.805,12 euro per gli altri lavoratori indipendenti. Esiste mediamente anche un consistente divario di spesa sia tra laureati e persone con licenza elementare o priva di titoli di studio (3.550,31 euro contro 1.725,35), sia tra famiglie straniere e nuclei composti da soli italiani (1.582,94 contro 2.590,59).

Aumenta il livello medio della spesa alimentare, pari a 447,96 euro mensili (era 441,50 euro nel 2015), che mostra una crescente attenzione a una più corretta alimentazione. Diminuisce infatti la spesa per carni, attestandosi a 93,53 euro mensili (da 98,25 nel 2015), mentre le spese per frutta e vegetali aumentano entrambe del 3,1% rispetto al 2015, salendo rispettivamente a 41,71 euro e a 60,62 euro mensili. Infine, la spesa per beni e servizi non alimentari (2.076,41 euro al mese) aumenta dello 0,9%.