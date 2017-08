Conor McGregor e Floyd Mayweather: ecco quanto hanno guadagnato con il match di Las Vegas

Per tanti è stato il match del secolo, per altri no, di certo ha battuto ogni record soprattutto per quanto riguarda i guadagni. L’incontro fra Conor McGregor e Floyd Mayweather si è concluso con la vittoria di quest’ultimo in un duello ricco di colpi di scena e davvero spettacolare. Oggi la Commissione Atletica del Nevada ha diffuso i dati riguardanti i compensi ottenuti dai concorrenti per la “Money Belt”. Secondo quanto rivelato la leggenda della boxe ha guadagnato la cifra record di 100 milioni di dollari solamente mettendo i piedi sul ring. Più magro (si fa per dire) l’assegno portato a casa da Conor McGregor, che ha ottenuto un cachet da 30 milioni di dollari.

L’incontro che si è tenuto alla T-Mobile Arena di Las Vegas ha superato ogni aspettativa, anche per quanto riguarda gli incassi. Nessun lottatore UFC infatti aveva mai ottenuto un compenso come quello di McGregor che, nonostante la sconfitta, si potrà consolare con il maxi ingaggio.

Ma c’è di più, perché secondo gli esperti ai cachet garantiti devono essere sommati altri assegni, ottenuti grazie alla partecipazione al match. Si tratta degli introiti derivanti dalle percentuali del PPV e dal merchandising, che fanno salire l’ingaggio a 350 milioni di dollari per Mayweather (100 in più rispetto all’incontro con Manny Pacquiao) e 100 milioni per McGregor.

Secondo gli organizzatori ben 5 milioni di persone hanno comprato il PPV, facendo arrivare i ricavi televisivi a 495 milioni di dollari. Le persone che hanno assistito dal vivo all’incontro sono state invece 18mila, con i prezzi dei biglietti che oscillavano fra i 3mila e i 100mila, per un totale di 100 milioni di dollari. Un vero record, che ha superato persino la vetta raggiunta qualche tempo fa dall’incontro, sempre alla T-Mobile Arena di Las Vegas, fra Mayweather e Pacquiao, dove erano stati raccolti “solo” 4456 dollari.