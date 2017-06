Confindustria alza le stime sul Pil, ma sull’Italia pesa il clima di incertezza politica

(Teleborsa) Sono previsioni decisamente al miele quelle di Confindustria che rivede in forte rialzo le stime sul Pil per il 2017, indicando una crescita del +1,3%, contro il precedente +0,8%., fotografando così un’accelerazione dell’economia legata a export e investimenti, seppur inserita in un clima di incertezza viste le elezioni politiche dell’anno prossimo.

Il Centro studi di Confindustria (Csc) rivela anche che ai 3 milioni di disoccupati nel primo trimestre 2017 (+81,2% rispetto a nove anni prima) bisogna aggiungere gli occupati part-time involontari (2,6 milioni, +109,3%) e i non-occupati che sarebbero disponibili a lavorare ma non hanno compiuto azioni di ricerca attiva (1,4 milioni, +39,6%) oppure che stanno aspettando l’esito di passate azioni di ricerca (650mila, +105,5%). In totale, si tratta, appunto, di 7,7 milioni di persone (+81,5%).

Lenta la discesa del deficit pubblico – La discesa del deficit pubblico è lenta: al 2,3% del Pil quest’anno e al 2,4% nel 2018 (al lordo delle clausole di salvaguardia che valgono 0,9 punti di Pil). Non scende il rapporto tra debito pubblico e Pil: 133,2% e 133,7%, da 132,6% del 2016. L’andamento dei conti pubblici dipende dal Pil nominale, che rimane frenato anche dalla bassa inflazione.

Occupazione rallenta, orari di lavoro più lunghi – Nel 2017 e nel 2018 l’occupazione rallenterà allo 0,9% e allo 0,8% dal +1,4% del 2016. Dopo il +1,3% del 2016 gli occupati saliranno ‘solo’ dello 0,8% sia nel 2017 che nel 2018. Quanto alle retribuzioni, nel biennio 2017-2018 quelle reali, si spiega, arretrano dello 0,5%, dopo il +1,4% cumulato nel 2013-2016.

CLIMA DI INCERTEZZA – Confindustria però avverte: il quadro si farà via via “meno propizio, i margini hanno già iniziato a diminuire”, e nel 2018 “i timori sull’esito elettorale tenderanno a rendere più prudenti le decisioni delle imprese”, spiega Luca Paolazzi, direttore del Csc. E se il differenziale di crescita col resto dei Paesi dell’eurozona si dimezza, “rimane comunque non piccolo”, segnala ancora il report.