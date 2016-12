Come risparmiare sui regali di Natale

l Natale è alle porte, la corsa al regalo vi sta portando un po’ di ansia? Tranquilli, è normale, siete alle strette ma ce la potete fare in pochi semplici passi: in questo modo risparmierete il più possibile e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Pianificate i regali

Prima di tutto preparate una lista di amici, familiari e conoscenti più cari ai quali volete fare il regalo di Natale. Metterlo nero su bianco vi aiuterà anche a fare dei tagli e ad accorciare l’elenco. E’ il primo modo per risparmiare.

Sintonizzatevi sui gusti dell’altro

Concentratevi su ciò che piace all’altra persona, pensate ai suoi gusti, alle sue preferenze, alle sue abitudini. Aiutatela a coltivare le proprie passioni regalando un abbonamento in palestra, se amante del fitness, o il biglietto di un concerto, di uno spettacolo teatrale del cantante o attore preferito. Tenete presente che un regalo gradito gratifica entrambi.

Acquistate online

Dopo aver fissato un budget, magari caricando preventivamente la vostra carta di credito per non sforare, affidatevi ai siti online più sicuri e più conosciuti per trovare una buona offerta per quanto riguarda la tecnologia, l’abbigliamento, il benessere. Lo stesso prodotto acquistato online può avere un prezzo decisamente inferiore rispetto al negozio, in più la maggior parte dei siti di shopping online prevedono la consegna gratuita al raggiungimento di una soglia minima, quindi niente spese aggiuntive.

Fate però sempre attenzione ai tempi di consegna!

Fate un regalo solidale

Sono davvero tante le organizzazioni no profit che invitano a sostenere i loro progetti e diffondere i loro messaggi di pace con l’acquisto di regali solidali. Farete felici i vostri amici più sensibili alle tematiche sociali e potrete fare nel contempo qualcosa di concreto per i bambini meno fortunati (Save the Children, Medici Senza Frontiere, Unicef, Lega del Filo d’Oro, ecc.) o per proteggere l’arte, la natura e il paesaggio del nostro paese (FAI, WWF, ecc.). Inoltre sono in vendita online i cesti natalizi delle aziende terremotate di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo per consentire di fare da casa acquisti a sostegno della ripresa economica ed occupazionale dei territori colpiti dal sisma.



Il regalo fai da te

All’insegna del risparmio e dell’originalità è il regalo fai da te. Naturalmente è avvantaggiato chi ha una buona manualità, chi si trova a suo agio tra i fornelli, chi sa usare ago e filo, ferri e uncinetto. Ma niente paura! Online sono disponibili tutorial per realizzare in casa i più creativi regali di Natale: dalle tazze colorate, al preparato per biscotti in vasetto, dal portachiavi cucito a mano alle sneakers colorate.