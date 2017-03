Come risparmiare sui libri con un kindle

Avete appena comprato il vostro nuovo kindle e siete in cerca di qualche buon libro da leggere senza spendere troppo? Ancora non lo avete ma ne state valutando l’acquisto? In entrambi i casi siete nel posto giusto. In questa guida daremo qualche consiglio su come approfittare di offerte che vi permetteranno di trovare letture a pochi euro, o addirittura gratis.

Prezzi così bassi sono possibili grazie ad offerte speciali fatte su prezzi già di per sé ribassati. Infatti, anche a prezzo intero, le edizioni digitali sono meno care delle rispettive cartacee e permettono comunque un buon risparmio, sia in denaro che in tempo. Tutto ciò con un occhio di riguardo in più verso l’ambiente, dato che non è necessario abbattere alberi né trasportare i libri dalle tipografie ai magazzini e alle librerie.

L’account del Kindle



Trattandosi di un kindle, destinazione obbligatoria per l’acquisto di libri elettronici è l’ebook store di Amazon. I libri saranno associati al vostro account e verranno automaticamente scaricati sul kindle non appena lo si connette ad internet.

Si può accedere all’ebook store entrando su www.amazon.it, cliccando sul menù in alto a sinistra “Scegli per categoria”, andando su “E-reader e eBook Kindle” e poi cliccando su “eBook Kindle”.

Libri a costo zero

La prima tappa della ricerca è la selezione di libri gratuiti di Amazon. Purtroppo la sezione non è facilmente raggiungibile dal portale quindi il modo più semplice per raggiungerla è cercare “Amazon ebook gratuiti” su Google e cliccare sul primo risultato dopo gli annunci, ovvero “Amazon.it: eBook gratuiti: Kindle Store”.

Sono pronti da scaricare, non solo in italiano ma anche in molte altre lingue come inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Se tra i libri gratuiti non riuscite a trovare nulla di vostro gradimento, nessun problema. Amazon offre tantissimi libri a costo bassissimo. Le prossime tappe sono le varie offerte speciali, raggiungibili entrando sull’ebook store da Amazon.it. Sulla colonna di sinistra, in cima alle varie categorie le trovate sotto la voce “Promozioni”.

Le offerte del mese



La categoria con la scelta più ampia è quella delle cosiddette offerte del mese, un catalogo aggiornato mensilmente con libri in forte sconto rispetto al prezzo dell’edizione digitale, già scontato rispetto al cartaceo. Non è raro trovare ottime letture a 1, 2 o 3 euro. Le offerte del mese sono presenti anche in lingua inglese.



Tre libri al giorno…

L’altra interessante categoria da tenere d’occhio è quella delle offerte lampo, ovvero proposte che si aggiornano quotidianamente e che durano soltanto 24 ore. Tra le offerte lampo si possono trovare bestseller e libri di un certo spessore, spaziando tra una vasta gamma di generi. Dato che, tipicamente, ne vengono proposti tre, il trucco sta nel controllarli giornalmente per non perdersi nessuna promozione.

Poiché entrare sul sito ogni giorno non è cosa da poco, Amazon offre la possibilità di “iscriversi” alle offerte lampo per ricevere ogni mattina, comodamente nella propria email, il riepilogo con i libri in sconto nella giornata.

All you can read!

Un’ultima interessante opzione promossa dallo store di Amazon è la formula Unlimited. Si tratta di un abbonamento mensile da 9,99€/mese che offre accesso illimitato ad un catalogo di circa un milione e mezzo di libri. Un bel risparmio se siete avidi lettori.

Basterà sottoscrivere l’abbonamento e poi cliccare, sempre nella colonna di sinistra della pagina principale dell’ebook store di Amazon, sulla casella “Idoneità a Kindle Unlimited”. Apparirà una spunta che permetterà di navigare tra le categorie visualizzando solo gli ebook che aderiscono alla promozione.

Se le offerte non bastano?

Se cercate un libro in particolare che non è in offerta potete comprarlo a “prezzo intero”, risparmiando comunque rispetto al prezzo della versione stampata. Altrimenti potreste decidere di aspettare e leggere altro, in attesa di una qualche promozione futura. In ogni caso le possibilità offerte da uno store digitale con una quantità enorme di libri sono davvero tante.