Come risparmiare energia elettrica in casa

Risparmiare, per molte famiglie italiane, è una missione mensile: ogni euro non sprecato è un euro guadagnato che, nel bilancio familiare, non può che fare bene.

Da qui l’importanza dei consigli per rendere la bolletta della luce meno cara possibile, anche perché, come risaputo, c’è anche il canone tra le voci da pagare.

In tal senso, possono essere molto utili le dritte diffuse di recente dall’Unione Italiana dei Consumatori, tramite il proprio sito, che riguardano soprattutto gli elettrodomestici.

Prima, però, di addentrarci nei consigli, è giusto ricordare che i consumi si indicano in kilowattore (kWh) e, come tali sono registrati dal contatore, mentre la potenza dell’elettrodomestico si esprime in kilowatt (kW). Per cui, il kilowattora non è altro che la potenza assorbita dall’elettrodomesico.

Ferro da stiro

Un ferro da stiro può avere una potenza di 1 kW oppure di 1,5 kW. Nel primo caso, la potenza assorbita sarà di 1 kW per ogni ora in cui si adopera l’apparecchio (1 kWh), nel secondo caso di 1,5 kW ogni ora di accensione (1,5 kWh).

Ora – spiega l’Unione dei Consumatori, se un ferro da stiro funziona contemporaneamente a un forno elettrico che ha una potenza di 2,5 kW, è probabile che il contatore non regga il carico e, quindi, l’interruttore si abbasserà automaticamente interrompendo il flusso di corrente.

C’è un modo, comunque, per accertare quale sia il consumo di un elettrodomestico: basta leggere la targhetta che si trova su ogni apparecchio che ne indica la potenza, oppure il libretto di istruzioni, tenendo presente che, a volte, l’indicazione è in watt (W), che corrisponde a un millesimo di kilowatt (kW).

Lavatrice

Di solito una lavatrice consuma intorno ai 2 kWh, per ogni ciclo di lavaggio.

Per risparmiare energia – consiglia l’UNC – è bene utilizzare la lavatrice solo a pieno carico, altrimenti servirsi del tasto mezzo carico.

Occorre anche separare il bucato in base al tipo di tessuto e di sporco e scegliere correttamente il programma.

Per la biancheria non molto sporca, inoltre, si suggerisce di evitare il prelavaggio, così si risparmieranno energia, acqua e detersivo.

Preferire, poi, i programmi di lavaggio a temperature non elevate.

Infine, lavare a 90 gradi solo biancheria veramente molto sporca e molto resistente, perché questa temperatura comporta elevati consumi di acqua, di detersivo e di energia elettrica (dal momento che bisogna alzare la temperatura dell’acqua).

Lavastoviglie

Pure la lavastoviglie consuma sempre intorno ai 2 kWh.

Per risparmiare elettricità, quindi, l’Unione dei Consumatori consiglia di evitare di utilizzare la macchina per poche stoviglie ed escludere dal programma la fase di asciugatura: aprendo lo sportello e lasciando circolare l’aria si ottengono gli stessi risultati consumando il 45 per cento in meno di elettricità.

Riservare il ciclo intensivo solo a carichi con pentole, padelle e pirofile particolarmente sporche.

Illuminazione

Il consumo di energia elettrica dipende dalla quantità e dal tipo di lampade utilizzate.

È meglio, infatti, preferire le lampadine a risparmio energetico. Costano di più, ma durano anche 8 volte più delle normali lampadine a incandescenza e, soprattutto, consumano fino al 70 per cento in meno.

Lo stesso vale per i cosiddetti neon, che però sono adatti solo in determinati ambienti.

Le lampadine alogene hanno una durata superiore rispetto alle tradizionali lampadine, ma per il tipo di luce che emanano sono più adatte a illuminare punti ben precisi, perché altrimenti perdono il 20 per cento di luminosità.

Negli ambienti in cui si ha bisogno della massima illuminazione – consiglia l’Unione dei Consumatori – sostituire i comuni interruttori con i regolatori di intensità luminosa. Esistono anche interruttori automatici che azionano l’illuminazione solo in presenza di persone, per poi interromperla a passaggio avvenuto.

In generale, ricordare anche che una lampadina da 100 watt illumina quanto 6 lampadine da 25 watt, ma queste consumano il 50 per cento in più. Meglio allora un lampadario unico, al centro della stanza e con una sola lampadina.

Si suggerisce, infine, anche di tinteggiare le pareti con colori chiari, che riflettono la luce.

TV e Hi-Fi

Televisioni e hi-fi consumano intorno ai 0,2 kWh per ogni ora di utilizzo.

Meglio, quindi, collocare il televisore su un piano ben stabile e in modo da lasciare uno spazio di almeno 10 centimetri tra la parete e il retro dell’apparecchio, per permetterne l’aerazione.

Evitare, infine, la posizione di stand-by, almeno là dove si può. Lo stesso vale per gli hi-fi.

Frigorifero e congelatore

Questi elettrodomestici consumano intorno a 0,25 kWh per ogni ora di utilizzo.

L’Unione dei Consumatori suggerisce che bisogna collocare il frigo nel punto più fresco della cucina, lontano da fonti di calore, facendo attenzione a lasciare uno spazio di almeno 10 centimetri tra la parete e il retro dell’apparecchio, in modo che sia ben aerato.

Si consiglia di riporre i cibi nel frigo ordinatamente e solo dopo che si siano raffreddati, per evitare la formazione di brina sulle pareti.

Regolare il termostato su posizioni intermedie: posizioni più fredde fanno aumentare i consumi del 10/15 per cento.

Aprire il minimo indispensabile la porta del frigo ma, soprattutto, fare in modo di tenerla aperta il meno possibile per evitare la dispersione del freddo e, conseguentemente, lo spreco di energia.

Occorre verificare periodicamente il buono stato delle guarnizioni della porta e sbrinare il frigo prima che lo strato di ghiaccio interno superi i 5 millimetri: la brina fa aumentare il consumo.

Almeno una volta all’anno, per meglio conservare l’efficienza dell’apparecchio e impedire l’aumento di consumi, pulire le serpentine del condensatore.

Forno elettrico

Il forno elettrico consuma intorno ai 2,3 kWh per ogni ora in cui rimane acceso.

Durante la cottura bisogna aprire lo sportello il minimo indispensabile e spegnere il forno poco prima che la cottura sia completa, per sfruttare il calore residuo.

Pulire accuratamente il forno ogni volta che viene utilizzato.

Scaldacqua

Il consumo dello scaldacqua dipende dal tipo di apparecchio, ma normalmente si aggira intorno a 1-1,5 kWh per ogni ora in cui rimane acceso.

Per risparmiare energia, è bene regolare il termostato a 45°C in estate e a 60°C in inverno.

Si consiglia di installare l’apparecchio vicino al punto di utilizzo per evitare inutili dispersioni del calore dell’acqua calda attraverso lunghe tubazioni.

Infine, bisogna fare verificare e pulire periodicamente la serpentina per eliminare i depositi calcarei, che riducono la trasmissione del calore aumentando i consumi.

Aspirapolvere

Questo apparecchio consuma circa 2 kWh per ogni ora di utilizzo.

Non è conveniente lasciare acceso l’aspirapolvere a vuoto; quindi prima di iniziare ad aspirare è bene mettere in ordine l’ambiente per rendere più agevole e veloce la pulizia. Se l’aspirapolvere è di quelli a vapore (che hanno un consumo maggiore rispetto a quelli tradizionali e che necessitano di un certo tempo per il riscaldamento), cercare di dedicarsi a questo compito quando tutta la casa è in ordine e pronta per essere vaporizzata.

Sempre nel caso di aspirapolvere a vapore – concludono i consigli dell’Unione dei Consumatori – fare attenzione alla manutenzione: il grande nemico è il calcare.