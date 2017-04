Carburanti, stangata a Pasqua. Nuovi rialzi per il diesel

A pochi giorni dalle vacanze di Pasqua ecco che arriva un’altra bella stangata per chi deve mettersi in viaggio: secondo le ultime elaborazioni, ci sono nuovi rialzi sui prezzi dei due carburanti più utilizzati dagli automobilisti, diesel e benzina. Se per tanti italiani si avvicinano le vacanze pasquali, altrettanti connazionali dovranno calcolare nel budget anche un consistente rincaro sul costo del viaggio, in caso si scelga di salire in macchina alla volta di gite fuori porta o mete per godersi la stagione primaverile.

Veniamo ai dati: già da giovedì scorso i prezzi dei carburanti avevano registrato un rialzo per quanto riguarda alcune compagnie di distribuzione. Per Eni, l’aumento è di 2 centesimi per la benzina e di 1 per il diesel, mentre per Tamoil l’innalzamento del costo è di 0,1 € per entrambe le tipologie di carburante, a differenza di Esso, che aggiunge un centesimo soltanto per il gasolio. Secondo le statistiche calcolate da Quotidiano Energia, il prezzo medio a livello nazionale per chi fa il pieno con il self service ammonta a 1,529 euro/litro, con un gap che, a seconda dei marchi, si sposta tra 1,523 e 1,555 euro/litro. Se invece si passa al servito, gli automobilisti devono spendere di più: da 0,07 a 0,17 €. Passiamo agli stessi dati per il diesel: si scopre che il costo in media è di 1,381 con cifre che vanno da 1,378 a 1,400 euro/litro. Volete che venga il benzinaio a servirvi? Allora il prezzo medio diventa di 1,503 euro/litro con compagnie che offrono costi che vanno da 1,456 a 1,588 euro/litro. Rimane invece molto stabile il Gpl: i numeri, in questo caso, comprendono variazioni da 0,616 a 0,633 euro/litro.

La stangata pasqualina, però, non è finita qui: sono di oggi, infatti, le ultime correzioni e i rialzi registrati da Qe. Ai distributori di benzina si aggiungono anche quelli del marchio TotalErg, che si allineano più o meno alle altre compagnie aumentando l’importo carburante di 1 centesimo per benzina e diesel. Aumentano, di conseguenza, anche i prezzi medi nazionali. Rispetto ai dati di giovedì, il costo della benzina self service tocca la quota di 1,533, mentre quello del diesel 1,384. Con l’aiuto del personale di servizio, invece, si parla di 1,651 euro/litro per il carburante a base di petrolio, mentre per il gasolio la media è di 1,506 euro/litro.