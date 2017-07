Buonuscita da 30 milioni di euro, Flavio Cattaneo: “Nulla di scandaloso”

Si chiude l’era Cattaneo in Telecom con una buonuscita “monstre” che scatena le polemiche. Si parla infatti di 30 milioni di euro per 15 mesi di “servizio”, anche se l’ex ad sembrerebbe aver confermato al suo entourage una cifra inferiore. “La cifra che mi verrà attribuita non ha nulla di scandaloso, né di disdicevole. Ho la coscienza assolutamente a posto” avrebbe dichiarato Cattaneo, secondo quanto riporta Repubblica.

I 30 milioni di euro garantiti da Telecom Italia a Cattaneo per l’interruzione anticipata del loro contratto non rappresentano quindi uno scandalo per il ceo: “Io sono un professionista e non un normale manager. Chi mi chiama in azienda lo sa e ci si accorda di conseguenza. Non a caso solo il 10% della mia retribuzione in Telecom – 1,2 milioni – è fissa, mentre il 90% è variabile e dipende dai risultati raggiunti”. E i risultati vengono rivendicati dal manager, il risanamento del gruppo che verrà certificato dai dati trimestrali la cui approvazione, giovedì, sarà il suo ultimo atto da amministratore delegato. Nella buonuscita nulla di scandaloso quindi, secondo il manager, “in un’ottica di mercato e di un’azienda privata le regole sono queste, mica la Telecom ha finanziamenti pubblici”.

Cattaneo evidenzia inoltre come il suo contratto sia stato approvato col 66% all’assemblea dei soci di Telecom Italia, e che il rilievo sull’andamento deludente del titolo azionario, che ha perso circa il 15% durante la sua direzione aziendale, siano infondate visto che la sua retribuzione dipende dall’andamento industriale del gruppo. Cattaneo rimarca come i miglioramenti raggiunti durante l’ultimo anno troveranno nei prossimi messi anche una maggiore fiducia da parte degli investitori, portando al rialzo il titolo di Tim.

Le polemiche però continuano e si devono soprattutto agli attriti con i sindacati. Da ricordare infatti che in 15 mesi di tagli dei costi (l’80% dei complessivi 1,9 mld), Cattaneo ha imposto la disdetta del contratto integrativo, l’abolizione delle indennità minime di trasferta, la riduzione delle ferie, grandi demansionamenti e così via. Giovedì prossimo i risultati del primo semestre 2017 confermeranno probabilmente un margine operativo lordo da oltre 4 miliardi di euro, contro i 3,6 miliardi dello stesso periodo 2016.

