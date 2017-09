Buoni pasto, si cambia. Da domani si possono spendere anche negli agriturismi

Resta valido invece il divieto di cederli ad un’altra persona e di utilizzarli nelle giornate in cui non si è in ufficio – Non tutto cambia, alcuni vincoli, infatti, restano. I buoni pasto non possono essere ceduti, ma sono utilizzabili solo dal titolare, non sono “commercializzabili né convertibili in denaro”. Il datore di lavoro potrà erogare i buoni pasto in misura non superiore ai singoli giorni lavorati dal beneficiario, esclusi quelli in cui quest’ultimo ha usufruito del servizio mensa.Resta valido invece il divieto di cederli ad un’altra persona e di utilizzarli nelle