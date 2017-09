Bonus elettrico: come ottenere lo sconto in bolletta

Grazie al cosiddetto bonus elettrico, per le famiglie in condizione di disagio economico e/o numerose sono previste condizioni agevolate e sconti sulla bolletta dell’energia elettrica. Dal 2017 – scrive in proposito pmi.it – le condizioni di accesso al beneficio sono cambiate.

BONUS BOLLETTA ELETTRICA 2017 – Per prima cosa, da quest’anno è prevista una maggiore riduzione media della bolletta annua ottenibile con il bonus. La compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica prevista dal bonus è salita dal 1° gennaio 2017, per l’utente medio, al lordo delle imposte, al 30%, contro il precedente 20%. L’agevolazione viene concessa a fronte di un tetto ISEE più alto rispetto al passato: il bonus verrà concesso solo per forniture di energia elettrica ad uso domestico di titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare con ISEE fino a 8.107,5 euro (valore aggiornato dal 1° gennaio 2017, prima pari a 7.500 euro ai sensi dell’art. 2, co. 4, D.M. 28 dicembre 2007). Il bonus elettrico, oltre che alle famiglie numerose e/o disagiate, spetta anche in caso di grave malattia tale da costringere all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

COME FARE DOMANDA – Per ottenere il bonus elettrico possibile inviare la domanda per via telematica con le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, in accordo con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

I moduli di domanda del Bonus Elettrico sono stati aggiornati a luglio 2017, determinandone la disponibilità sul sito dell’Autorità (www.autorita.energia.it), di SGAte (www.sgate.anci.it) e dello Sportello per il consumatore di Energia (www.sportelloperilconsumatore.it).

Per scaricare i Moduli, visita la pagina dedicata al Bonus Sociale (Elettrico) sul sito dell’Authority.

Leggi anche:

Telefonia e Sky, stop del Governo alle bollette ogni 4 settimane

Conto corrente, dal 1° ottobre costi in aumento e stangata sui conti online

Pagamenti con carte e bancomat, si cambia: arriva il tetto sulle commissioni