Bonus Cicogna, 500 euro per chi è nato nel 2016: come funziona

L’Inps ha pubblicato sul suo sito il bonus Cicogna 2017, una sorta di bonus bebè per i bimbi nati nel 2016. Il bonus (in totale ne verranno erogati 600) consiste in un contributo economico pari a 500 euro per la nascita di bambini nel corso dell’anno solare 2016. La domanda va presentata entro il 31 ottobre.

A CHI SPETTA IL BONUS – Il bonus Cicogna 2017 è destinato a figli o orfani ed equiparati di:

dipendenti del Gruppo Poste Italiane Spa;

dipendenti ex Ipost, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,4% di cui all’art. 3, legge 27 marzo 1952, n. 208;

pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane Spa e già dipendenti ex Ipost.

COME PRESENTARE LA DOMANDA – Chi intende presentare domanda deve essere iscritti ad una banca dati apposita, per farlo è necessario richiedere sul sito dell’Inps il Pin dispositivo.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per la determinazione dell’Isee ordinaria o Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, se in possesso delle condizioni indicate nella vigente normativa. L’attestazione Isee riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione nella graduatoria.

Dopo aver presentato la domanda ogni partecipante alla selezione potrà visualizzare lo stato della pratica online all’interno della propria area riservata.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

L’Inps ha segnalato che per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 803 164 (da telefoni fissi) numero 06 164164 (da telefoni cellulari).

