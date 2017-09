Bonus asilo nido, Inps: ecco come richiederlo

(Teleborsa) Le famiglie italiane, o quantomeno una gran parte, sono da anni messe a dura prova da una crisi che di mollare la presa sembra non sembra volerne sapere.

A venir loro in soccorso dando una piccola ma fondamentale boccata d’ossigeno, ci pensano i bonus. . A fare il punto ci pensa l’Inps che attraverso la propria pagina ufficiale Facebook chiarisce le modalità per le famiglie con figli che intendono ricevere il

L’intervento – corrisposto direttamente dall’Inps su domanda del genitore – può essere usato per pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per forme di assistenza domiciliare in favore di bimbi con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

LA DOMANDA – L’Inps fa sapere che può essere presentata, fino alle 23,59 del 31 dicembre 2017, dal genitore del minore per un contributo di massimo 1.000 euro: il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.

Potranno verificarsi due possibilità:

– Frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio-luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017): il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette e dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/2018.

– Minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere da settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018):la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza, oppure dell’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

L’ASSISTENZA – Chi ha bisogno di ricevere assistenza domiciliare, dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In questo caso, l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione.

NON CUMULABILE – Infine, l’Istituto chiarisce che il premio asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido e non può essere fruito in mensilità coincidenti con quelle di fruizione del contributo asilo e voucher baby sitting.