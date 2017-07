Bonus asilo nido, 1000 euro per le famiglie: domande al via

Dopo il bonus Mamma domani di 800 euro, l’Inps attiverà fra pochi giorni la procedura per un altro bonus alle famiglie di 1.000 euro, da utilizzare per pagare l‘asilo nido del bambino, oppure come aiuto economico ai genitori di bambini con gravi patologie e che non possono frequentare l’asilo. L’Inps comunica che sarà possibile effettuare la richiesta online dalle ore 10.00 del prossimo lunedì 17 luglio e fino al 31 dicembre.

COS’È – Il contributo, che consiste in un buono annuo di mille euro corrisposto in 11 mensilità, può essere richiesto “per far fronte a due distinte situazioni”: al pagamento di rette relative alla frequenza in asili nido pubblici e privati per bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 ( il bonus asilo nido) e al pagamento dell’assistenza domiciliare per bambini al di sotto dei tre anni di età, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

La domanda può essere presentata “dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti, dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l’asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto”.

REQUISITI – Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell’Unione europea

in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;

residenza in Italia.

COME FARE DOMANDA – Per accedere ai benefici il genitore richiedente presenta domanda all’Inps tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due bonus intende accedere (bonus asilo nido o contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

