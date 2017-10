Bollette luce e gas con sovrapprezzo, multe per 900mila euro dall’Antitrust

L’Antitrust ha sanzionato cinque compagnie attive nella fornitura di luce e gas dopo aver rilevato alcune pratiche scorrette con l’imposizione di sovrapprezzi per il pagamento delle bollette. Si tratta di A2A, Green Network, E.ON, Edison e Sorgenia. Queste società dovranno pagare sanzioni per un totale complessivo di oltre 900.000 euro, per la violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo.

L’Autorità ha accertato che, a partire dal 13 giugno del 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina, queste cinque società hanno chiesto ai consumatori il pagamento di una commissione di importo variabile, da 1 a 4 euro, in relazione a specifiche modalità di pagamento delle fatture (ad esempio, mediante bollettino postale o con carta di credito).

L’Autorità ha ritenuto che la previsione di questa commissione, in tutti i casi esaminati, fosse in contrasto con l’art. 62 del Codice del Consumo che prevede un divieto generale di imporre ai consumatori spese aggiuntive per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, senza che risulti possibile, in assenza di esplicite previsioni normative, ribaltare sui consumatori alcun onere e/o costo ad essi ricollegato o ricollegabile.

