Bill Gates sta per diventare il primo trilionario al mondo

Dopo aver ottenuto il titolo di uomo più ricco del mondo, Bill Gates si prepara a battere un nuovo record, diventando il primo trilionario al mondo. Secondo la prestigiosa rivista “Forbes”, il fondatore di Microsoft è riuscito ad entrare nella classifica delle dieci persone con il patrimonio più alto nella storia. All’inizio del 2017 il suo patrimonio è stato calcolato intorno agli 85 miliardi di dollari, un conto in banca che l’ha portato a superare tutti gli altri grandi imprenditori e milionari, da Jeff Bezos a Mark Zuckerberg.

Nemmeno la beneficenza, a cui Bill Gates dedica gran parte dei suoi guadagni, è riuscita in qualche modo a diminuire la fortuna accumulata, tanto che nel 2017 si prepara a battere un nuovo record, diventando il primo trilionario della storia. Secondo Oxfam, il network di organizzazioni internazionali che tentano di diminuire la povertà sul pianeta, il leader di Microsoft entro 25 anni, ossia nel 2024, raggiungerà questa cifra.

Dal 2006, l’anno in cui ha deciso di lasciare la Microsoft, al 2016, i guadagni di Bill Gates sono aumentati di 75 miliardi di dollari “nonostante – spiega Oxfam – i suoi grandi sforzi nel diminuirla con le donazioni della sua fondazione”. Partendo dall’analisi attuale alcuni studiosi hanno tentato di calcolare la crescita media della ricchezza di Gates, questi valori sono stati sommati al suo patrimonio attuale. Il risultato? A meno che non si verifichi qualcosa di imprevedibile, fra crisi e investimenti sbagliati, a 86 anni Bill Gates diventerà il primo trilionario al mondo.

Per Bill Gates d’altronde il titolo non è una sorpresa. Giù nel 2014 una ricerca svolta dalla banca svizzera Credit Suisse aveva rivelato che Mr. Microsoft avrebbe raggiunto questo traguardo nel 2039, accumulando un milione di milioni di dollari. Secondo quanto rivelato dal report, fra 25 anni Gates non sarà da solo, ma altri dieci fortunati raggiungeranno questo traguardo. Fra questi Carlos Slim, miliardario messicano delle telecomunicazioni, indicato già come uno fra gli otto uomini più ricchi del mondo.