L’autobus arriva in ritardo? C’è il rimborso del biglietto

Se il bus non passa o arriva in ritardo si può chiedere il rimborso del biglietto. Lo prevede l’emendamento a firma Paola Bragantini (Pd), approvato dalla Commissione Bilancio alla Finanziaria bis che è in discussione in questi giorni in Parlamento, che prevede per i cittadini il diritto ad avere restituito il costo del biglietto nel caso in cui l’autobus sia in ritardo o addirittura non effetti la corsa.

Ma quando scatta il rimborso del biglietto del bus? “Quando un servizio di trasporto pubblico regionale e locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, o di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore”. Il ritardo deve essere quindi rilevante.

“Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, in caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell’abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di validazione secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento”, si legge ancora nel provvedimento.

Leggi anche:

Pensioni, fra un mese arriva la quattordicesima: le ultime novità

L’Antitrust boccia i trasporti pubblici: servizi scadenti, poca concorrenza