Aumento di 85 euro lordi per gli statali: il nuovo contratto

Arriva in busta paga l’aumento per gli statali dopo 8 anni di blocco dei contratti. Il Documento di economia e finanza, la cosidetta manovrina, prevede altri 2,8 miliardi di euro da stanziare per il pubblico impiego, settore statale e non statale, per arrivare a un aumento contrattuale medio di 85 euro con i rinnovi 2016-2018.

E’ quanto stabilisce una prima bozza del Def, che così considera l’accordo del 30 novembre tra Madia e sindacati per le stime “a politiche invariate”. Si fa anche una previsione degli eventuali oneri per di un prossimo rinnovo: 2,3 miliardi per il 2019 e 4,6 per il 2020.

AUMENTO DI 85 EURO – L’aumento nella busta paga è di circa 85 euro al lordo, in effetti al netto nelle tasce degli statali potrebbero arrivare circa 36 euro. Le risorse finora disponibili, dopo l’iniezione messa a punto con la legge di Bilancio 2017, consentono infatti di attribuire, si spiega nelle bozza del Def, un beneficio medio di circa 35,9 euro mensili. Per centrare gli 85 euro di incremento stabiliti nell’intesa occorrono, si calcola, 1,6 miliardi per il pubblico impiego del settore “Stato”, una posta da inserire nella prossima legge di Bilancio (fin qui si era parlato di una cifra più bassa, intorno a 1,2-1,3 miliardi). Altri 1,2 miliardi servirebbero per il settore “Non Stato” da stanziare nei bilanci locali e degli altri enti

