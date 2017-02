Assenteismo, certificati di malattia e permessi 104 costano allo Stato 7 miliardi di euro

In attesa del giro di vite che sta preparando il ministro Madia su furbetti del week end e fannulloni di Stato, parlano i numeri: i casi di assenteismo, sia di massa che individuali, che nel pubblico impiego toccano livelli da sempre inaccettabili e al Paese costano la bellezza di 7 miliardi l’anno, non si contano. Come non si contano i casi in cui si abusa dei permessi concessi dalla legge 104 per fare altro invece che assistere i congiunti anziani o invalidi.

Tra vigili che si danno, in massa, malati la notte di Capodanno e dipendenti che timbrano il cartellino (o se lo fanno timbrare) e poi vanno a fare shopping i casi sono moltissimi.

ASSENZE STATALI – Nel 2015 i dipendenti statali hanno totalizzato 30 milioni 24 mila e 838 giorni di assenze per malattia, in media 9,2 giorni a persona. Che, spiega La Stampa, sommati a permessi vari, congedi, permessi della legge 104 e scioperi portano il totale a 19,3 giorni di assenza media ogni anno a persona.

ASSENZE DIPENDENT PRIVATI – Nel settore privato i dati cambiano radicalmente: qui i giorni di assenze varie sono 13 a persona, quasi il 50 per cento in meno. E secondo una stima di Confindustria questa differenza costa allo Stato 3,7 miliardi di euro.

GIORNI DI PERMESSO – Solo i permessi retribuiti nel 2015 nel pubblico impiego hanno interessato 440mila lavoratori su 3,5 milioni. Nel privato il dato è fermo a 450mila su un totale di 12-13 milioni di lavoratori. Ovvero, il numero medio annuo di giorni di permesso del settore pubblico è quattro volte superiore a quelli del privato, con un costo per lo Stato di 1,6 miliardi.

Anche i permessi in base alla legge 104 per chi deve assistere un familiare disabile grave negli ultimi anni hanno subito una impennata, tanto che oggi costano allo Stato 3 miliardi l’anno.

MALATTIE STRATEGICHE – Ci sono poi le malattie strategiche, magari alla fine di un week end o prima di un ponte. Quelle che servono ad attaccare un giorno all’altro magari per farsi un bel ponte o solamente per allungare un week-end. Il fenomeno in questo caso riguarda abbastanza indistintamente pubblico e privato, ma è davvero singolare accertare che il 28/29 per cento delle assenze per malattia (ma a Palermo si supera il 40%) si verifichino di lunedì. Ci sono poi le assenze che durano appena un giorno, “tipiche” del settore pubblico. Secondo i dati della Cgia di Mestre, nella Pa sono esattamente il doppio rispetto al settore privato, il 27,1% contro il 12,3%. Ma soprattutto nei ministeri, negli enti e negli uffici pubblici si ammala il 55% del personale, nelle fabbriche e negli uffici privati solo il 35%.

