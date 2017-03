Asilo nido, sorridono mamma e papà: arriva il bonus da 150 euro

(Teleborsa) Non solo brutte notizie. Per fortuna, ad addolcire l’amaro, ogni tanto arriva anche qualche caramella. Li chiamano “bonus” e con le famiglie italiane sempre più in affanno da un punto di vista economico quale miglior freccia nell’arco anticrisi se non qualche agevolazione fiscale.

Tempo di Bonus. Stavolta a tirare un bel sospiro di sollievo sono le famiglie pronte ad iscrivere il proprio bambino all’asilo nido: per loro, in arrivo un bonus da 150 euro. La misura, prevista dal ‘Decreto 0-6’ contenuto nella Buona Scuola e può essere esercitata in tutte le strutture accreditate oppure negli asili nido comunali, in pratica, va a rimpolpare il pacchetto di agevolazioni pensate a sostegno della famiglia che si muove sia nella direzione di favorire l’occupazione femminile, sia di aiutare i genitori lavoratori che da sempre pagano un prezzo altissimo per conciliare il proprio ruolo nella famiglia come nel lavoro.

Il bonus consiste in un voucher che ammonta a 150 euro e avrà un funzionamento simile a quello dei buoni pasto. Viene erogato al dipendente di aziende pubbliche e private al fine di sostenere i costi delle rette mensili presso l’asilo nido al quale è iscritto il proprio figlio.

“Le aziende, quale forma del welfare aziendale – si legge nell’articolo 9 – possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli metà compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato ‘Buono nido’ spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale”.

Un aiuto concreto, insomma, pensato per le famiglie, ma anche per le imprese che pure avranno vantaggi. La misura, completamente esentasse, potrà essere utilizzata nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. “Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro per singolo buono”.