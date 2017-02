Asili nido, via libera al bonus di 1000 euro

Arriva l’ok del Governo sul bonus asili nido, la misura contenuta nella Legge di Bilancio 2017 che stanzia un bonus di 1000 euro per i bambini nati nel 2016.

L’assegno, su base annua, è corrisposto su 11 mensilità e serve a dare un sostegno alle famiglie sia per il pagamento delle rette di asili nido pubblici o privati, sia per avere forme di supporto presso la propria abitazione, per i bambini al di sotto dei 3 anni che sono affetti da gravi patologie croniche.

Potrà essere percepito per un massimo di 3 anni poiché è riferito a una platea di bambini con età compresa tra 0 e 3 anni (quelli che frequentano l’asilo nido appunto).

A erogare il contributo sarà direttamente l’Inps al genitore che presenta richiesta (unitamente alla presentazione dei documenti d’iscrizione al nido e al pagamento della retta).

La fruizione del bonus asilo nido è sganciata dall’accertamento Isee e dal reddito dei genitori, può, quindi, essere fruito da tutti i genitori dei nuovi nati per un limite massimo di 144milioni di euro per l’anno 2017 e di 250milioni di euro per il 2018. Si elimina quindi il tetto massimo del reddito di 25mila euro previsto nei bonus precedenti.

Il bonus di mille euro non può essere cumulato con il bonus baby sitter e asilo nido avviato nel 2016 e prorogato fino al 2018, per le mamme lavoratrici (autonome e dipendenti) che rinunciano al congedo parentale fruendo dell’importo di 600 euro erogato direttamente alla struttura o a mezzo di buoni lavoro, per coprire le spese dell’asilo o della babysitter. Dovrebbe essere invece pienamente cumulabile con il bonus bebè.

