Arriva anche in Italia l’istant payment. Ecco come pagheremo dal 2018

Si chiama ‘istant payment’, ed è il nuovo paradigma di pagamento che presto, a partire dai primi mesi del 2018, cambierà anche in Italia il modo di pagare i beni e i servizi che si acquistano. Si tratta in sostanza di un bonifico in tempo reale, che faciliterà e velocizzerà le operazioni di pagamento mitigando nel contempo l’utilizzo di denaro contante, che in Italia è stimato tra gli 8 e i 10 miliardi di euro all’ anno, lo 0,5% del Pil.

L’istant payment permetterà il pagamento digitale anche nei negozi che non hanno il Pos. Un esempio pratico può essere riferito a edicole, tabaccai o taxisti: il cliente pagherà con l’app e l’esercente avrà immediatamente l’accredito. Un beneficio rilevante per le casse del Fisco sarà la sostituzione del contante con strumenti di pagamento digitali, per loro natura tracciabili.

Secondo lo studio Deloitte, per l’Italia le nuove soluzioni di pagamento immediato rappresentano un’opportunità da circa 300 milioni di transazioni entro cinque anni e quasi 500 milioni entro sette. “Nel Belpaese – commenta al Corriere della Sera David Mogini, partner Deloitte – le prime vedranno la luce a inizio 2018, ma perché decollino è fondamentale superare potenziali vincoli. Prima di tutto la mancanza di interoperabilità fra interfacce: più semplicemente con la mia app io devo poter pagare qualcuno che utilizza una app diversa. Oggi questo non è possibile e non lo sarà finché non verrà riconosciuto uno standard monopolistico che garantirà una soluzione di front end unica”.

Ma quali sono i benefici reali? “La riduzione del prezzo di servizi di pagamento elettronici al punto vendita. E poi facilita e rende più sicuro lo scambio di denaro tra persone facendo pervenire istantaneamente l’accredito”.

