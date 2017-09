Amazon apre una nuova sede: 5 miliardi per la città giusta

Amazon continua ad espandersi e ora è alla ricerca della città giusta per realizzare una nuova sede. Il colosso dell’e-commerce è pronto a compiere nuovi passi avanti e a fare affari nel mercato immobiliare americano. Dopo il quartier generale di Seattle, Jeff Bezos è a caccia della metropoli ideale per un altro headquarter. Le amministrazioni locali si stanno già mobilitando, soprattutto perché la posta in gioco è piuttosto alta. La nuova sede infatti ospiterà oltre 50mila dipendenti, con un investimento di 5 miliardi di dollari, fra la costruzione della struttura e le spese per renderla operativa.

Per ora non è ancora stata scelta una città in particolare. Le uniche informazioni a disposizione sono che si chiamerà Hq2 e che sarà “da qualche parte in Nord America”. Nella lista stilata dai manager di Amazon ci sono già molti candidati, ma la priorità verrà sicuramente data a tutte le aree con oltre un milione di abitanti.

“Hq2 sarà del tutto equiparabile al quartier generale di Seattle – ha spiegato l’amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos -. Porterà miliardi di dollari di investimenti anticipati e in corso e decine di migliaia di posti di lavoro con alto salario. Siamo emozionati all’idea di trovare un’altra casa”. Basti pensare che, secondo alcune stime prodotte dalla società, il primo quartier generale, creato nel lontano 2010 in Nord America, ha generato un indotto pari a 38 miliardi di dollari che sono andati a migliorare l’economia locale.

La notizia è solo un altro passo nell’espansione di Amazon, che continua ad evolvere. L’azienda, nata inizialmente come una libreria online, è diventata in questi anni un colosso con oltre 382mila dipendenti, che continua a crescere a dismisura. Solo qualche mese fa, non a caso, Jeff Bezos aveva annunciato l’acquisizione di Whole Foods, catena di prodotti alimentari con cui Amazon conta di sfidare i supermercati di tutto il mondo.