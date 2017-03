Alitalia al collasso: altro salvataggio pubblico in arrivo

Nonostante le rassicurazioni del ministro Delrio, che ha escluso “al 99%” un commissariamento di Alitalia da parte dello stato, esiste l’ipotesi concreta dell’intervento di una garanzia pubblica per sbloccare l’impasse sul piano della compagnia di bandiera. Le banche azioniste – Intesa SanPaolo e Unicredit – hanno infatti chiesto l’intervento del governo che sta studiando una soluzione simile a quella adottata per l’Ilva di Taranto, che eviterebbe in questo modo una procedura di infrazione per aiuti di Stato da parte dell’Ue.

Il nocciolo della questione sono i 400 milioni di euro necessari al cosiddetto “contingent equity”, una sorta di piano B che servirebbe a tutelare la stabilità del piano industriale nel caso in cui il progetto non dovesse raggiungere gli obiettivi programmati dal management Alitalia. Duecento milioni sarebbero disponibili a metterli gli emiri di Etihad (azionisti al 49%), gli altri duecento è quanto potrebbe essere garantito dal governo.

L’esecutivo si muove naturalmente con molta cautela: ha subordinato il suo eventuale intervento al raggiungimento dell’accordo sindacati-azienda sul taglio ai costi del personale, e comunque in parallelo ad Etihad.

Per il governo la situazione è “critica”, come ha sottolineato lo stesso Delrio, mentre il ministro dello Sviluppo Calenda ha assicurato che Alitalia “è un’azienda privata e resterà privata, i cittadini italiani non intendono mettere soldi”. La garanzia pubblica altro non sarebbe che un mero prestito, seppure dello Stato.

