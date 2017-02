Addio ai mille prezzi della sanità: finalmente un prezzo unico per le siringhe

Addio ai mille prezzi delle siringhe, uno per ogni Regione italiana, una per ogni Asl. Arriva il prezzo unico nazionale di aghi e siringhe, simbolo della spending review nella sanità. La siringa comune per iniezioni costerà, in tutta Italia, da 0,049 a 0,063 euro, con un ribasso del 70%.

La Consip ha infatti chiuso la gara d’appalto, aggiudicando 13 dei 15 lotti. Una gara di grande importanza, non tanto per il valore economico –36 milioni di euro in due anni a fronte di una spesa annua per tutte le tipologie di aghi e siringhe acquistate dalla PA di 150 milioni di euro – quanto per il valore “simbolico”, poiché la difformità dei prezzi pagati per lo stesso tipo di siringa è stata spesso utilizzata come emblema degli “sprechi” della Pubblica Amministrazione.

CINQUE PRODUTTORI – In generale, i ribassi ottenuti per le diverse tipologie di prodotti messi a gara – ovvero aghi e siringhe di uso comune, che rappresentano comunque la fetta maggiore dei consumi da parte delle strutture sanitarie pubbliche – sono stati compresi fra il 35 e il 70%. Le offerte sono state presentate da 11 produttori, cioè da tutti i potenziali operatori economici presenti sul mercato. Cinque sono risultati aggiudicatari.

È SOLO L’INIZIO – La gara per aghi e siringhe dovrebbe essere solo l’inizio. Le categorie merceologiche per le quali il decreto del 24 dicembre 2015 prevede l’obbligo di ricorrere a uno dei 33 soggetti aggregatori, tra cui Consip, sono infatti 14: dai pace maker ai vaccini, fino agli stent.

