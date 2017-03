9 consigli per risparmiare denaro semplici da seguire

Il problema con i consigli per risparmiare è che spesso richiedono grandi cambiamenti e sono difficili da seguire. Eppure, esistono alcune dritte che, apportando delle semplici modifiche allo stile di vita, possono raggiungere ugualmente l’obiettivo di mettere qualche euro da parte.

GUARDARE MENO TELEVISIONE

Non perché guardare meno TV significa ridurre il consumo di energia elettrica ma perché così si è meno esposti alle tante informazioni commerciali che vengono propinate, spesso di cose di cui non si ha un vero bisogno. Insomma, l’obiettivo è limitare le tentazioni.

Meno tempo davanti alla televisione, inoltre, significa più tempo da dedicare ad altre attività che possono essere produttive, tra cui quelle, magari, per guadagnare qualche soldo extra.

E se si riuscisse a fare a meno della televisione – anche perché le alternative tecnologiche ci sono – si potrebbe fare a meno degli abbonamenti alle Pay TV o al noleggio dei DVD. Ci sono, infatti, tante altre opportunità per svagarsi e soprattutto meno costose.

LA REGOLA DEI 30 GIORNI

Viviamo in una società troppo frenetica, dove le persone sono abituate ad avere una gratificazione immediata. Si vede qualcosa che si desidera? Allora va comprata al più presto. Un modo di pensare e di agire naturalmente costoso.

Da qui la necessità di auto-imporsi la regola dei 30 giorni, ovvero quando si pensa di avere bisogno di qualcosa, si deve cercare di attendere un mese prima di effettuare l’acquisto.

In questo modo, infatti, può capitare di rendersi conto di non volere più ciò che si desiderava 30 giorni prima.

In poche parole, si tratta di un metodo che spinge ad acquistare quello di cui davvero si avverte la necessità.

BERE PIÙ ACQUA

Non solo è sano per l’organismo bere più acqua ma è un bene anche per il portafoglio. In primis, perché non si avverte il bisogno di bere delle bibite ogni qual volta si ha sete. E, poi, perché un bicchiere d’acqua prima di un pasto aiuta a sentirsi sazi presto, così da risparmiare anche sul cibo.

RISPETTARE LA LISTA DELLA SPESA

Quando si va a fare la spesa, bisogna comprare solo ciò che è presente sulla lista. E questa va compilata a stomaco pieno perché aiuta a individuare meglio gli alimenti che davvero necessitano.

CUOCERE I PASTI UNA SOLA VOLTA

In Italia è difficile, visto la netta divisione tra pranzo e cena, però cuocere ogni singolo pasto in momenti diversi è costoso. Il consiglio, quindi, è, quando possibile, di cucinare ciò che si vuole mangiare durante la giornata una sola volta, congelando gli avanzi.

SMETTERE DI FUMARE

Anche in questo caso, mettere da parte il fumo non è solo un’ottima scelta per la propria salute ma anche perché sigarette, sigari e tabacco non sono certo gratuiti. Se si consuma un pacco di sigarette al giorno dal costo di 4,50€, ad esempio, a fine anno avremmo speso 1.640 euro e spiccioli. Non sarebbe meglio tenerli in tasca?

LAVARE LE MANI REGOLARMENTE

Anche quando ci si ammala bisogna pagare: medicinali, visite specialistiche, ecc. Ecco perché un’importante regola da adottare anche per risparmiare denaro è la prevenzione e ciò può avvenire partendo da un semplicissimo gesto: lavare spesso le mani.

Tonnellate di virus e batteri, infatti, possono essere sconfitti in questo modo, evitando di regalare giorni al letto e di sottrarli al lavoro.

PARTECIPARE A EVENTI GRATUITI

Uscire con gli amici non deve essere necessariamente costoso e, per aiutare l’obiettivo del risparmio, si può scegliere di partecipare agli eventi gratuiti che si svolgono in città. Come trovarli? Basta fare una ricerca sui giornali locali o sui social media. E, magari, ci si può imbattere in un evento in cui anche il drink è gratuito!

FARE LA COLAZIONE

Paradossalmente, non è saltando la colazione che si risparmia denaro.

Chi, infatti, fa ogni giorno una colazione sana, potrebbe spendere di meno a pranzo (perché non ha lo stomaco vuoto).

Inoltre, dal momento che i guadagni dipendano dalle prestazioni, si è molto più produttivi al mattino dopo una buona colazione.