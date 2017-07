730, chi fa da sé fa per tre: boom della precompilata, 2 milioni già inviati online

(Teleborsa)E’ proprio vero che chi fa da sé fa per tre. Del resto, gli antichi e saggi proverbi difficilmente sbagliano. Devono averlo pensato anche i cittadini che hanno deciso di optare per la precompilata 2017. Un vero e proprio boom, già oltre il dato complessivo dell’anno precedente.

E, con grande probabilità, il meglio deve ancora venire visto che mancano ancora due settimane al termine ultimo, fissato al 24 luglio, per l’invio del 730, ma è già stato superato, con 2,1 milioni di modelli trasmessi in autonomia dai cittadini, il risultato definitivo del 2016. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate.

Sempre più contribuenti, insomma, scelgono di gestire in autonomia l’appuntamento annuale con il fisco che, a volerla dire tutta non è di certo graditissimo. Una possibilità, dicono gli esperti, che convince anche per la presenza di tutte le spese sanitarie nei modelli predisposti dall’Agenzia. Nello specifico, numeri alla mano, secondo i dati registrati dal partner tecnologico Sogei, fino al 10 luglio, sono stati già trasmessi autonomamente dai cittadini circa 2 milioni di dichiarazioni 730 e circa 100mila modelli Redditi PF.

Al dato parziale 2017 vanno potenzialmente sommati oltre 381mila modelli che risultano salvati e pronti per il click finale.

SCADENZE – Per la presentazione del 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web l’ultimo giorno utile sarà il 24 luglio, mentre per il modello Redditi precompilato potrete prendervela con un po’ più di calma, infatti ci sarà tempo fino al 2 ottobre 2017.

COME FARE? Dunque, fin qui un vero successo. I contribuenti che hanno dei dubbi sulla dichiarazione precompilata possono rivolgersi a uno dei tanti canali di assistenza messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 11:30, è attivo il servizio di assistenza tramite Facebook Messenger, utile per chiarire in tempi brevi dei dubbi su aspetti generali legati alla dichiarazione precompilata.

La sezione FAQ sul sito dedicato alla precompilata contiene le risposte alle domande e ai dubbi più comuni, mentre per ricevere un’assistenza personalizzata si può chiamare i numeri 848.800.444 da rete fissa o 06 966.689.07 da cellulare. Per chi chiama dall’estero è invece attivo il numero +39 06 966.689.33.