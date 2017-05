23 anni dopo l’alluvione, l’Inps rivuole gli sgravi concessi alle aziende

L’Inps rivuole indietro gli sgravi concessi alle aziende piemontesi alluvionate 23 anni fa. Oltre un centinaio di imprenditori dell’Astigiano, danneggiati dall’alluvione del Tanaro che causò morti e disastri per centinaia di milioni nel 1994, hanno ricevuto una lettera dell’Inps che chiede la restituzione di contributi che l’ente aveva abbuonato dopo ricorsi e sentenze di vario grado.

Una beffa, o come la definisce Luca Matteja, consulente d’impresa e referente del Comitato imprenditori Piemontesi alluvionati del ‘94, una “storia di un pasticciaccio brutto all’italiana”. Tutta colpa di “norme, emendamenti e leggi in contrasto tra di loro” che potrebbero costare caro e mettere in ginocchio centinaia di aziende, destinandole al fallimento.

“Ci sono aziende che hanno ottenuto anche 300 mila euro. Chiedere indietro queste somme ora vuol dire obbligarle a fallire. Follia”.

La denuncia arriva dal presidente della Confartigianato di Asti, Biagio Riccio. “L’Inps rivuole oltre un milione di euro. Si tratta di una vicenda giudiziaria complicata, iniziata nel 2007, quando – spiega Riccio – scoprimmo che la norma di sospensione dei tributi Inps e Inail introdotta per altre catastrofi naturali nell’Astigiano non era stata applicata. Avviammo una verifica di durata oltre un anno, seguita da una class-action di oltre 500 imprenditori che quei contributi li versarono ugualmente, anche se non erano tenuti, poiché avevano perso beni e lavoro”.

“Alla maggior parte di loro, dopo alterne pronunce di tribunali e diversi gradi di giudizio – prosegue – vennero restituiti i contributi versati. “Ora però – aggiunge Riccio – a un centinaio di imprese dell’Astigiano, l’Inps richiede indietro i contributi che lo stesso istituto aveva rimborsato. Si tratta di uno sgarro e abbiamo interessato della questione un pool di legali”.

Attraverso lo studio legale interno, l’Inps Piemonte, che segue i vari ricorsi, ha fatto sapere: “Sono i tribunali e l’Unione Europea a darci ragione. E’ giusto che si verifichi se chi ha ottenuto quel denaro abbia tutti i requisiti per il rimborso”.

