Venezia, corso di business english rivolto ai disoccupati

La lingua inglese è importantissima, soprattutto in un periodo in cui la maggior parte delle comunicazioni avvengono utilizzando la lingua d’Albione. E lo sanno bene soprattutto i tantissimi inoccupati e disoccupati che non riescono a trovare lavoro a causa della mancanza di capacità linguistiche. Per questo motivo a Venezia stanno organizzando un corso di business english rivolto ai disoccupati e agli inoccupati. Possono partecipare anche dei liberi professionisti che non svolgono più la loro attività e che sono alla ricerca di un nuovo impiego.

Come si svolge il corso d’inglese

Come detto in precedenza, non si tratta di un corso d’inglese di livello base ma dedicato al business english, a tutte le parole e regole linguistiche che possono essere utilizzate in campo lavorativo. Il corso inizierà il 18 settembre e si terrà a Murano. Oltre a insegnare agli “studenti” il business english, il corso si propone di inserire le persone all’interno di un percorso lavorativo che li possa portare a trovare un impiego stabile. La durata del corso è di 132 ore e i partecipanti riceveranno un rimborso per coprire il costo dei trasporti e dei buoni pasto per il pranzo.

Cosa ci sarà dopo il corso di business english

Alla conclusione del corso, gli studenti non saranno lasciati soli, ma saranno accompagnati in un nuovo percorso lavorativo. Per inoccupati e disoccupati si tratta sicuramente di un’opportunità da cogliere al volo. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina sul sito web dell’azienda che organizza il corso di business english.