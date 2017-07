Up4school, il premio dedicato alle startup per innovare le scuole

Up4school è il nuovo progetto realizzato da Fondazione Agnelli insieme a Talent Garden con l’obiettivo di premiare i migliori prodotti o servizi innovativi legati al mondo della scuola. Il progetto è riservato a tutte le startup, alle piccole e medie imprese innovative e ai gruppi di ricerca che hanno realizzato un nuovo prodotto ma che non è stato ancora commercializzato. L’obiettivo di Up4school è di avvicinare il mondo della scuola e quello dell’innovazione e di migliorare gli strumenti tecnologici in dotazione agli istituti scolastici italiani.

Come funziona Up4school

Per poter partecipare a Up4school i soggetti interessati dovranno presentare un prodotto o un servizio che vada a innovare la didattica, l’organizzazione della scuola, gli strumenti o gli arredi presenti all’interno delle aule. I progetti presentati possono riguardare, ad esempio, il miglioramento delle LIM, ovvero le lavagne elettroniche presenti oramai nella maggior parte delle scuole, ma che non permettono agli alunni di interagire durante le lezioni in aula.

I premi in palio

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 31 luglio 2017 ed è possibile iscriversi direttamente dal sito dell’evento. Una giuria composta da esperti del settore deciderà i dieci finalisti che saranno invitati a un evento ad hoc che sarà organizzato a Torino. Tra i dieci finalisti verrà scelto il vincitore che riceverà un premio in denaro di 10.000 euro e una TAG Membership di tre mesi. Inoltre, i primi tre classificati, potranno partecipare al progetto ”Innovation lab” nell’anno scolastico 2017-2018 e provare i propri prodotti direttamente all’interno delle scuole.