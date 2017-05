Startup Week: dall’8 maggio a Roma convegni sull’innovazione e risorse

Startup di tutta Italia unitevi, a Roma c’è un evento dedicato solamente a voi. La città capitolina ospita la prima edizione della Startup Week, un evento dedicato alle piccole e medie imprese innovative e che richiamerà decine di esperti del settore pronti a presentare le proprie idee sullo sviluppo futuro del settore. Le startup rappresentano un’opportunità per l’economia italiana ancora troppo ferma e che ha bisogno di stimoli per ripartire. Le idee innovative delle startup possono essere l’ingrediente perfetto.

Rome Startup Week

La Rome Startup Week è partita l’8 maggio e proseguirà per tutta la settimana fino al 14 maggio. Sette giorni dedicati alle startup e a tutti i problemi che affrontano per riuscire a portare avanti i loro progetti: burocrazia che nella maggior parte delle volte soffoca l’imprenditore, ritardi nei pagamenti e difficoltà nel ricevere i finanziamenti dalle banche. Per questo motivo il ruolo dei finanziamenti da parte delle Regioni e dello Stato diventa fondamentale. Inoltre, le startup parleranno anche di metodi alternativi di finanziamento come può essere l’equity crowdfunding, di open innovation e growth hacking.

Dove si svolge la Rome Startup Week

Gli eventi della Rome Startup Week saranno sparsi per tutto il territorio romano: si va dalle aule dell’Università Roma Tre dell’ex Mattatoio alla Fiera di Roma, agli spazi di LUISS Enlabs a Termini, fino alle sede del Bic Lazio in via Casilina. Inoltre, anche le aule della John Cabot University, l’Hotel Savoy e Palazzo Barberini ospiteranno alcuni degli eventi della fiera. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico: per conoscere l’evento che meglio si adatta alle proprie necessità, basta consultare il calendario sul sito della manifestazione.