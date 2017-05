Startup, la Regione Molise lancia il bando “High tech business...

L’innovazione è il carburante del futuro. Lo sa bene la Regione Molise che ha deciso di pubblicare il bando “Hight tech business”, un finanziamento di due milioni di euro dedicato alle startup innovative che vogliono investire in strumenti altamente tecnologici. Negli ultimi anni finanziamenti e agevolazioni in favore delle startup sono in notevole aumento: in un periodo di stagnazione sono una delle poche speranze che una Regione o uno Nazione ha per ripartire. E sotto questo punto di vista, l’Italia è ancora indietro, con il numero di startup innovative che fatica a decollare.

Come funziona il bando High tech business

La Regione Molise ha messo a disposizione per le startup innovative presenti nel proprio territorio due milioni di euro da utilizzare per l’acquisto di strumenti altamente tecnologici. Il bando è rivolto soprattutto alle startup di piccole dimensioni costituite da meno di tre anni o anche da persone fisiche che abbiano intenzione di aprire una nuova impresa innovativa entro 90 giorni dall’accettazione della domanda. Con questa iniziativa la Regione spera di invogliare giovani imprenditori a costituire la propria impresa in una delle città del Molise e ad assumere giovani disoccupati.

Quanto può richiedere ogni startup

I Piani d’Impresa presentati dalle startup non devono essere inferiori ai 20.000 euro e superiori ai 100.000 euro. Ogni agevolazione andrà a coprire il 50% delle spese presentate dalle startup innovative. La Regione Molise ha previste anche delle deroghe per aumentare la quota di finanziamento massimo: il 10% in più è concesso alle imprese costituite da persone under 40 o giovani donne imprenditrici e un ulteriore 10% per le aziende che decideranno di assumere un dottore di ricerca con almeno sei anni di esperienza all’estero e con tre anni di insegnamento. In questo modo il contributo massimo arriva fino a 120.000. Il bando fa parte del programma POR FESR-FSE Molise 2014/2020, finanziamenti dell’Unione Europea destinati allo sviluppo regionale dell’Italia.

Il bando è già aperto e le aziende potranno presentare richiesta fino al 31 dicembre 2017.