Startup innovative, nuovi finanziamenti dalla Regione Veneto

Nuova opportunità di crescita per le startup innovative presenti nei territori della Regione Veneto. La Giunta Regionale ha deliberato la creazione di un nuovo bando dedicato alla creazione e al consolidamento delle startup innovative che investono in ricerca e sviluppo. L’obiettivo è quello di sfruttare la positiva congiuntura economica degli ultimi mesi per consolidare la crescita del Prodotto Interno Lordo della Regione. Come dimostrano i dati, il nord-est è la regione “locomotiva” d’Italia e la sua crescita può trainare anche il Mezzogiorno.

Chi può partecipare al bando

Il bando è riservato solamente alle startup innovative che sono iscritte nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicato appositamente a loro. Inoltre, le aziende devono rispettare alcuni requisiti: la sede deve essere in Veneto, devono essere in regola con gli obblighi contributivi, avere una situazione finanziaria stabile e non essere in liquidazione.

I settori a cui è dedicato il bando

Il finanziamento è dedicato a quattro diversi settori: Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries. I progetti presentati dalle startup innovative dovranno riguardare la realizzazione di ricerche per micro e nano elettronica, materiali avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili tutte le spese per investimenti in beni materiali (macchinari, attrezzature) e immateriali (acquisizione brevetti, licenze e software necessari all’attività dell’azienda). Inoltre, sarà finanziato anche il noleggio di attrezzature per portare avanti il progetto e le consulenze esterne. Il progetto presentato dalla startup non potrà superare i 200.000 euro di spesa e essere inferiore ai 15.000 euro. Sarà coperto il 60% delle spese ammissibili.

Come presentare la domanda

La modulistica per presentare la domanda per il bando potrà essere scaricata direttamente dal sito della Regione. Una volta riempiti i moduli, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) della Regione Veneto. Si avrà tempo fino alle ore 17:00 del 5 ottobre.