Startup, aperte le iscrizioni al premio Nuova Idea d’Impresa

Sono state aperte le iscrizioni per l’edizione 2017 del premio Nuova Idea d’Impresa (NIDI) dedicato alle startup e alle piccole e medie imprese con idee innovative. Per le PMI e le startup è molto importante partecipare a questo tipo di concorsi, perché permettono di mettersi in mostra e di ricevere dei finanziamenti da utilizzare far crescere il proprio progetto.

A chi è dedicato il premio Nuova Idea d’Impresa

Il premio NIDI è arrivato alla quinta edizione e oramai è un appuntamento fisso per tutte quelle PMI che vogliono mettere alla prova il proprio progetto d’impresa. L’edizione 2017 del premio Nuova Idea d’Impresa porta con sé anche delle novità molto interessanti. Infatti, sono stati aggiunti dei nuovi settori di riferimento che potranno candidarsi a vincere uno dei premi messi a disposizione da Innovami, incubatore di startup presente a Imola. Le aziende dovranno presentare dei progetti che riguardano uno di questi settori: Meccatronica e motoristica, automazione, materiali, Ambiente, Energia, Comunità urbane e/o locali (smart cities e communities) Agribusiness, Biomedicale.

Il montepremi finale

Il premio NIDI è aperto a tutte le aziende, ma avranno una corsia preferenziale le piccole e medie imprese e le startup che presentano progetti innovativi e soluzioni smart in uno dei settori menzionati precedentemente.

Il montepremi in denaro è di 26mila euro e verrà diviso tra le tre aziende vincitrici che riceveranno inoltre 10mila euro da spendere nell’acquisto di servizi. Inoltre, ci sarà un premio speciale istituito da Round Table Imola che metterà a disposizione un periodo di incubazione gratuita di due anni all’interno di Innovami. Il riconoscimento di Round Table, che prevede anche il supporto da parte di un mentor e la creazione di una campagna di promozione pubblicitaria, sarà dato al “Miglior premio realizzabile”.

Come partecipare al premio Nuova Idea d’Impresa

Le iscrizioni per partecipare al concorso NIDI sono aperte fino all’11 luglio e per presentare la domanda sarà necessario scaricare la modulistica dal sito ufficiale e compilare il form online.