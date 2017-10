Startup, 4,5 milioni dalla Regione Veneto

Favorire lo sviluppo di nuove imprese. Questo l’obiettivo del nuovo bando creato dalla Regione Veneto e che prevede lo stanziamento di 4,5 milioni di euro per aiutare i giovani imprenditori a lanciare la loro startup innovativa. Il Veneto è una delle regioni d’Italia con la crescita più alta e con il tasso di disoccupazione più basso: il fondo mira a migliorare questi risultati, puntando sui giovani imprenditori che vogliono creare una propria attività. Per questo motivo le agevolazioni saranno a fondo perduto e non dovranno essere restituite alla Regione.

Cosa prevede il bando

Il bando si inserisce all’interno dei fondi del programma di sviluppo regionale promosso dall’Unione Europea (POR FESR 2014-2020) sotto la voce “Aiuti agli investimenti delle nuove imprese”. Il finanziamento concesso alle startup sarà a fondo perduto e coprirà il 50% delle spese ammissibili. L’aiuto economico non potrà essere inferiore ai 10.000 euro e superiore ai 75.000 euro. Tutte le spese presentate all’interno della domanda dovranno essere rendicontate attraverso fatture, altrimenti si perderà il diritto a ricevere i fondi.

Quali spese sono ammesse

Tra le spese che possono essere finanziate dal bando troviamo l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e arredi per la fabbrica; spese per la progettazione, realizzazione e collaudo di nuove opere murarie; spese notarili per la costituzione dell’azienda; acquisto di mezzi di trasporto (escluse le vetture); pagamento di consulenze per l’avvio del progetto; acquisto di programmi informatici. Tutte le spese devono essere effettuate e rendicontate entro il 14 settembre 2018.

Come presentare il bando

Le domande per partecipare al bando potranno essere inviate dalle 10:00 del 30 ottobre fino alle 18:00 del 16 novembre 20107 utilizzando Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione Veneto.