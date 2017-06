StartCup, al via la competizione tra le migliori startup lombarde

Arrivata alla quindicesima edizione, la StartCup è una competizione che premia ogni anno le migliori startup innovative e tutti i progetti che presentano idee interessanti in ambito tecnologico. La StartCup Lombardia 2017 è stata organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi e promossa direttamente dalla Regione e ha un montepremi di 105.000 euro. L’obiettivo della competizione è favorire la nascita di nuove startup innovative o aiutare a crescere aziende già create ma che ancora non “spiccano” il volo.

Chi può partecipare alla StartCup 2017

La StartCup 2017 premia le aziende di tre settori differenti: ICT & Services, Life Science & Agrofood, Industrial & Clean Technologies. Per poter partecipare alla competizione è necessario che la propria azienda o il proprio progetto risponda ai requisiti minimi imposti dal bando (far parte di uno dei tre settori segnalati precedentemente). Possono presentare la propria candidatura sia le aziende che fanno parte degli incubatori sia ricercatori, dottorandi, docenti, laureandi e studenti. È possibile presentare la candidatura sia singolarmente sia in gruppo.

Il montepremi della StartCup 2017

La competizione mette a disposizione un montepremi di 105.000 euro da dividere tra i tre settori. Il primo classificato di ogni categoria riceverà un premio di 25.000 euro, mentre il secondo 10.000 euro. Inoltre, i vincitori potranno partecipare anche al Premio Nazionale dell’Innovazione (PNI) che si terrà a Napoli a dicembre. Per poter partecipare è necessario compilare il form presente sul sito dell’evento.