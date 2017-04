Settimana europea delle PMI, come partecipare

Anche per il 2017 la Commissione Europea ha istituito la “Settimana europea delle PMI”, evento che permette alle piccole e medie imprese di conoscere le opportunità offerte dagli enti locali per finanziare nuovi progetti e l’acquisto di macchinari. Per l’occasione, le varie aziende potranno organizzare anche convegni, eventi, seminari o workshop, al fine di creare un dialogo tra le imprese e gli enti locali e ottimizzare le risorse a disposizione. L’evento principale di terrà a Tallin in Estonia, dal 22 al 24 novembre 2017, e ospiterà due eventi abbastanza importanti: l’Assemblea delle PMI e la cerimonia di premiazione degli European Enterprise Promotion Awards.

Come registrare un evento per la Settimana europea delle PMI

Oltre all’evento centrale di Tallin, ogni azienda potrà organizzare una manifestazione nel suo Paese, durante tutto l’anno. È possibile registrare l’evento direttamente sul sito creato appositamente dalla Commissione Europea e diventare una delle aziende protagoniste della Settimana europea delle PMI. Per le società che lo vorranno, sarà possibile anche organizzare delle giornate in stile “Porte aperte in azienda” per dare modo ai bambini e agli adolescenti di scoprire le ricchezze del proprio territorio.

Nessun finanziamento disponibile

Rispetto al solito, però, la Commissione Europea non mette a disposizione nessun fondo per organizzare gli eventi collaterali della Settimana europea delle PMI. Ogni azienda dovrà organizzare la manifestazione con i propri fondi ma avrà in cambio grande visibilità, dato che l’evento ha una grande impatto mediatico. La Commissione europea metterà a disposizione degli organizzatori un logo e del materiale promozionale che permetterà di diffondere la cultura imprenditoriale delle piccole e medie imprese. Per accreditare il proprio evento sul sito della Commissione Europea si avrà tempo fino al 30 novembre. Per qualsiasi informazione a riguardo della Settimana europea delle PMI è possibile chiedere informazioni tramite un messaggio di posta elettronica direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico.