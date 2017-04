Sardegna, 25 milioni per le PMI che investono in innovazione

Una delle Regioni più attive sotto il profilo dei finanziamenti per le PMI è sicuramente la Sardegna. La Regione insulare ha all’attivo una decina di bandi pronti a finanziare i migliori progetti presentati dalle piccole e medie imprese sarde. Soldi recuperati nella maggior parte dei casi dai fondi europei, ma che permettono alla giunta regionale di dare un sostegno concreto alla difficile situazione economica della Sardegna. E non è un caso che i bandi pubblici vengano presi letteralmente d’assalto dalle imprese. Come successo la scorsa settimana con il bando “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo” che aveva a disposizione 6,5 milioni di euro: a causa del successo la Regione è stata obbligata a posticiparlo e ad aumentare il finanziamento fino a 25 milioni di euro.

Il sito di Sardegna Ricerche in tilt

La giunta regionale sarda è stata costretta da annullare il bando a causa dell’altissima affluenza che ha mandato in tilt il sito di Sardegna Ricerche. Il finanziamento “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo” è stato aperto per la prima volta il 27 marzo alle ore 12, ma il sito è andato in tilt dopo pochi minuti. È stato effettuato un nuovo tentativo mercoledì 29 marzo ma il portale è crollato nuovamente dopo poche ore e molte aziende non hanno potuto presentare la propria domanda.

Budget superato

Nonostante il sito sia stato funzionante solamente per poche ore, il bando ha ricevuto richieste di finanziamento da parte delle PMI sarde per oltre 23 milioni di euro. Una cifra esorbitante che ha convinto la giunta regionale ad annullare il primo bando e a prepararne un altro che sarà disponibile prima di Pasqua. Questa volta, però, il bando “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo” avrà a disposizione 25 milioni di euro, soldi che dovrebbero garantire fondi necessari alla maggior parte delle aziende interessate a investire in Sardegna.