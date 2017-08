Rinnovo CCNL metalmeccanici PMI, passi in avanti verso l’accordo

Grande passo in avanti per il rinnovo del CCNL metalmeccanici PMI che riguarda quasi 400.000 lavoratori. Infatti, dopo l’accordo trovato tra sindacati e le piccole e medie imprese metalmeccaniche Api-Unionmeccanica, era necessario chiedere anche ai lavoratori cosa ne pensassero. Il 24 e 25 luglio si è tenuto un referendum all’interno di oltre 1500 aziende e hanno partecipato circa 60.000 lavoratori. Il referendum ha dato esito positivo e l’accordo potrà proseguire verso il prossimo step e diventare ufficiale entro la fine dell’anno. Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici è una buona notizia per tutti i lavoratori di altri settori che stanno ancora aspettando un adeguamento del proprio stipendio dopo anni di blocco dell’aumento.

Soddisfazione dalle parti sociali

Per i sindacati ma anche per l’associazione delle piccole e medie imprese metalmeccaniche Api-Unionmeccanica è un grande passo in avanti e un segno che collaborare tra le parti sociali è possibile, l’importante è dialogare e mettere delle basi solide su cui lavorare. Il rinnovo del CCNL metalmeccanici PMI permetterà a tanti lavoratori di ottenere un aumento in busta paga e dei benefit annuali.

Cosa cambia con il rinnovo CCNL metalmeccanici per le PMI

Se l’accordo andrà in porto i lavoratori si ritroveranno una tantum di 80 euro sulla busta paga di ottobre 2017. Inoltre, tutti i livelli contrattuali subiranno un aumento: si partirà dal primo livello che salirà a 1.309,74 euro fino ad arrivare al nono che avrà una base di 2.495,24 euro. I nuovi minimi contrattuali partiranno da novembre 2017. Inoltre è previsto un aumento della quota che le aziende depositeranno nel fondo di previdenza complementare Fondapi (+0.20% da giungo 2018 e +0.20% da gennaio 2020).

Inoltre, le PMI metalmeccaniche punteranno anche sul welfare per migliorare le condizioni dei lavoratori. Dal 2018 ogni dipendente avrà a disposizione 150 euro annui da spendere in servizi per la persona e la PMI pagherà 60 euro per l’assistenza sanitaria. Inoltre, nel triennio 2018-2020 i lavoratori avranno la possibilità di seguire dei corsi di formazione a carico delle imprese per un massimo di 24 ore.