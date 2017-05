Rapporto Market Watch PMI: cresce la finanza agevolata

Banca Ifis ha pubblicato la prima edizione 2017 del rapporto Market Watch PMI che indaga l’andamento trimestrale delle piccole e medie imprese italiane. Nei primi tre mesi del 2017 le notizie sono più che buone: tutti gli indicatori principali sono in aumento rispetto allo stesso periodo del 2016 e le previsioni indicano che nel 2018 le PMI aumenteranno fatturato e investimenti. Buone notizie anche sul fronte dei finanziamenti: nel primo trimestre del 2017 le agevolazioni sono aumentate in maniera considerevole, grazie soprattutto agli strumenti messi a disposizione dal Governo alle PMI.

Le armi delle PMI per la crescita

Il Fondo di Garanzia per le PMI ha erogato nei primi tre mesi del 2017 oltre 4 miliardi di euro, con un aumento rispetto all’anno precedente del 15%. Mentre la nuova Sabatini Ter, strumento creato dal Governo per l’acquisto di impianti altamente tecnologici, ha finanziato i progetti di ben quindicimila piccole e medie imprese. In totale, la Sabatini Ter ha erogato alle PMI quasi 2,5 miliardi di euro.

In aumento le fusioni e l’acquisto di aziende

Nei primi tre mesi del 2017 si sono registrati 269 accordi per la fusione o l’acquisto di nuove imprese, segno che l’economia è in fermento e le aziende sono motivate a crescere sempre di più. Un dato interessante arriva dai 130mila contratti di leasing stipulati nei primi tre mesi dalle aziende, che hanno generato un fatturato di oltre 5,8 miliardi di euro. A fare la voce grossa il settore dei veicoli aziendali, con molte imprese che preferiscono prendere l’auto in leasing, piuttosto che acquistarla.

Come andranno le PMI nel prossimo anno

Il rapporto Market Watch PMI di Banca Ifis cerca di prevedere anche il trend dell’economia italiana nei prossimi anni. La crescita del PIL nel 2016 ha permesso a tutti i settori di migliorare, un trend positivo che però va sostenuto con strumenti ad hoc. Le previsioni per il 2018 raccontano di PMI che cresceranno sia nel fatturato sia negli investimenti e che i settori che beneficeranno maggiormente della crescita economica saranno quello dell’hi-tech, dei mezzi di trasporto e della metallurgia.